A Ronchi dei Legionari cresce la raccolta differenziata

Una percentuale del 77,42%, rispetto al 76,33% dell'anno precedente. Nel 2020, Ronchi dei Legionari ha fatto ancora passi in avanti nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono stati prodotti in totale 6milioni 109.642 chilogrammi di rifiuti, dei quali sono stati differenziati ben 4milioni 646.017 chili.

“Numeri enormi – afferma l'assessore comunale all'ambiente, Elena Cettul - che ci fanno comprendere come in un anno decisamente problematico, i cittadini abbiano continuato a svolgere le azioni quotidiane, piccole ma fondamentali, per arrivare a questo risultato. Encomiabile il lavoro di tutti, assieme a un ringraziamento davvero sentito ai cittadini che rispettano le regole a tutela dell'ambiente”.

Una percentuale così alta per un Comune di quasi 12mila abitanti non è affatto un risultato banale. Possiamo vedere che in Comuni molto più piccoli, anche con numeri davvero molto più ridotti di abitanti, dove magari la raccolta è parimenti articolata, la percentuale di differenziata si discosta poco dalla cifra di Ronchi dei Legionari.

“Siamo davvero orgogliosi del risultato - prosegue Cettul – e, in attesa di avere dati precisi sulle singole voci di raccolta, posso comunque dire che tutto si può ovviamente migliorare. L'appello che mi sento di fare è quello di continuare a differenziare, a recuperare, a riciclare, ma anche di fare in modo di produrre meno rifiuti. Se ognuno di noi fa bene la propria parte, evitando di infrangere le leggi e con il rispetto per il prossimo e per l'ambiente, sarà davvero possibile vedere un mondo migliore”.

Quando è partito il nuovo sistema di raccolta, nel 2006, la percentuale di differenziazione era del 32,68%. Da gennaio a giugno 2019, la raccolta era arrivata a quota 76,12%, con picchi del 77,81% a marzo 2019 e del 78,14% a maggio 2019. Se nei primi quattro bimestri dell'anno 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti a Ronchi dei Legionari è volata a quota a quota 79.82% (dato di agosto), il quinto bimestre 2020 ha segnato un lieve rallentamento abbassando la quota media annuale a 77,72%. Per la precisione a settembre si è raggiunto il 78,80% e il 76,40 % a ottobre.

Da gennaio a ottobre sono stati raccolti 5.155.090 chilogrammi di rifiuti e, di questi, solo 1.125.994 di indifferenziati. La maggior parte, ovvero 3.928.747 chili, vanno al riciclo e, quindi, rappresentano una grande risorsa, mentre 100.349 sono i chilogrammi di altre frazioni di rifiuti.

Per il quinti bimestre si è in attesa, invece, di avere i dati ufficiali e conclusivi. “Essere virtuosi è importante – chiosa il sindaco, Livio Vecchiet – anche perchè comportamenti corretti incidono anche sui costi del servizio e questo non è un aspetto che va sottovalutato”.