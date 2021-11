A Ronchi dei Legionari entra nel vivo il Natale

ltima settimana, a Ronchi dei Legionari, per la decima edizione di “Autunno da sfogliare e da ascoltare”, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca Sandro Pertini.

Mercoledi 1 dicembre, alle 20.30, all'auditorium, ecco approdare Luigi Mariani i in concerto, grazie alla collaborazione con l'istituto di musica Antonio Vivaldi. Verranno eseguite musiche di Franz Schubert, Ludwig van Beethoven e dello stesso Mariani. Luigi Mariani ha conseguito il diploma in direzione d’orchestra alla Hochschule “F. Mendelssohn Bartholdy” di Leipzig, in pianoforte al Conservatorio di Torino e ha studiato composizione al Conservatorio di Bolzano, perfezionandosi con musicisti prestigiosi e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Nel tempo ha maturato una speciale sensibilità per il repertorio cameristico e avviato collaborazioni con musicisti di fama internazionale.

Giovedì 2, alle 20.30, la rassegna si sposta nella chiesa di Maria Madre, per “23 to Christmas”, concerto sostenuto dal coro Overtwelve diretto da Francesca Moretti. Prima data dell'Overtwelve Christmas Tour 2021, un concerto che nella magica atmosfera del periodo che precede il Natale proporrà il vasto repertorio degli Overtwelve, dal pop internazionale alle tradizionali "Christmas carols", con incursioni nel gospel e nella musica classica.

Venerdì 3, alle 18, accensione dell'albero di Natale di piazza dell'Unità d'Italia, con la banda della società filarmonica Giuseppe Verdi, diretta da Francesca Moretti. Sono cinque gli alberi di Natale che, in questi giorni, sono stati allestiti dagli operai comunali.