A Ronchi dei Legionari ha chiuso il Bennet

Quello di sabato è stato l'ultimo giorno di apertura dell'ipermercato Bennet a Ronchi dei Legionari. Cala il sipario su un'avventura imprenditoriale iniziata quasi vent'anni fa, il 31 marzo del 2003 per essere precisi. Allora la catena con sede a Montano Lucino, in provincia di Como, aveva deciso di investire anche nel Friuli Venezia Giulia e la scelta ricadde proprio su Ronchi dei Legionari, per la sua posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, per la sua collocazione sulle principali direttrici di traffico ed anche per il fatto che la cittadina stava per espandersi, diventando un punto di riferimento per l'intera bisiacaria. Dopo quello di via Pietro Micca, realizzato ex novo in tempi record, Bennet aveva aperto punti vendita anche a Sacile ed a Pradamano. Entrambe, nei mesi scorsi, sono già stati venduti. Ora tocca a quello ronchese, ceduto a Conad, il cui marchio è già presente, da tempo, a Monfalcone e Duino Aurisina. Stando alle informazioni l'inaugurazione dovrebbe avvenire il prossimo 7 settembre. Quindi poche settimane per vuotare gli scaffali e riempirli di nuovo, cambiare le insegne, sistemare i nuovi carrelli e tutto ciò che serve per attrarre la clientela. Nelle settimane passate il sindaco, Mauro Benvenuto, ha incontrato alcuni funzionari di Conad, società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, fondata nel 1962 e con sede centrale a Bologna. Dagli stessi avrebbe avuto rassicurazione non solo della volontà di valorizzare l'ipermercato, ma anche di assorbire tutto il personale attualmente in forza, circa una sessantina di persone impiegate nei diversi settori. “Un aspetto fondamentale – sono le parole del primo cittadino ronchese – che decisamente pesa e fa la differenza in una trattativa commerciale delicata com'è questa. Spero che gli impegni siano rispettati, che la nuova proprietà possa essere un interlocutore serio e valido anche per l'amministrazione comunale, la quale offre la massima collaborazione per tutte le necessità che dovessero manifestarsi da qui in futuro. Che la città continui ad essere punto di riferimento non può che farmi piacere”. L’ipermercato di Ronchi dei Legionari si estende su 4.500 mq dedicati alla vendita e si rivolge ad un bacino d’utenza di 90mila famiglie. Il punto vendita è articolato su un unico livello ed è dotato di un parcheggio di 600 posti auto: 220 sulla copertura, collegati con ascensori all’ipermercato, 230 sotterranei, raggiungibili attraverso un tappeto mobile, e 150 esterni. Con questa apertura l’azienda italiana aveva rafforzato la sua presenza nel Triveneto iniziata nel 2002 con l’apertura di un ipermercato in provincia di Verona. E' stato l'asse attorno al quale è nato il polo commerciale di via Micca, prima con il quartier generale della profumerie Cosulich, poi con l'approdo di Sorelle Ramonda, il gruppo veneto che, nel 2008, ha inaugurato il centro commerciale di via Micca e che, nel 2018, ha visto l'ingresso del gruppo Paterno che lo ha trasformato in quello che, oggi, è il Nord Est Small. In ballo, ricordiamolo, c'è anche la nuova viabilità, della quale si parla da parecchi anni. Una nuova strada di collegamento tra il raccordo che si sviluppa tra via Redipuglia ed il casello autostradale e l'area commerciale. Che Conad si sarebbe impegnata a realizzare nei prossimi mesi. Costo dell'opera 170mila euro.