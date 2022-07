A Ronchi dei Legionari l'area fitness fa il bis. Vengono completati in queste ore, infatti, i lavori della seconda palestra all'aperto, realizzata, come quella che ha aperto i battenti a marzo, all'interno degli impianti di base.

In questo caso al posto della vecchia pista da ballo, che veniva utilizzata in occasione delle passate edizioni dell'Agosto Ronchese, davanti alla scuola elementare di via Fratelli Cervi. Spesa prevista per le due aree, iva inclusa, poco più di 41mila euro, lavori affidati già nei mesi scorsi, quindi dall'allora sindaco, Livio Vecchiet, alla ditta “Green Forniture” di Monselice, in provincia di Padova.

Questa seconda area sarà ancora più attrezzata e completa della prima e sarà adatta anche alle persone con disabilità. Sorge, poi, accanto a una delle telecamere di cui è dotato il parco, a protezione di strutture che potrebbero essere oggetto di atti vandalici messi a segno dagli ormai ben noti giovani annoiati e senza principi.

Un’idea che nasce nelle grandi città mondiali con i 'muscle park' e che, arrivata anche in Italia, è un modo per vivere appieno la città, incoraggiando sport e stili di vita sani. Due aree che sono specificatamente sviluppate per formare un circuito in grado di sollecitare tutta la muscolatura.

Una vera e propria palestra all'aperto, dotata di attrezzature professionali con pavimentazione antitrauma installate a disposizione della cittadinanza.