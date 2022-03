A Ronchi dei Legionari nasceranno gli orti urbani

Una proposta portata avanti per tanto tempo dal consigliere di Ronchi Viva, Giovanni Degenhardt. Che, anche nell'ultima seduta del consiglio comunale di Ronchi dei Legionari, è tornato alla carica. Risultando, finalmente, vincente.

Nasceranno gli orti urbani e anche l'idea innovativa dei frutteti urbani. “Mi fa piacere che il consigliere Degenhardt abbia accolto la proposta di modificare la sua mozione – sono le parole dell'assessore Elena Cettul - cui mancava solo una piccola aggiunta per essere accolta, nonostante avessimo già accolto il progetto che invece era arrivato da un altro gruppo di cittadini. Diverse volte avevo incontrato la lista Ronchi Viva per la questione degli orti urbani. Tutte le volte, nel ringraziarli per l'interessamento, ci siamo resi disponibili ad accogliere la richiesta, ma a due condizioni, che ci fosse almeno una bozza di progetto e che ci fosse un gruppo di persone interessate a portarlo avanti nel tempo e in maniera autonoma”.

"Purtroppo - sottolinea Cettul - oltre alle richieste non era mai arrivato né il progetto, né il gruppo di persone. Nel mezzo, ci sono stati i momenti più duri della pandemia, con tutte le limitazioni che conosciamo. Pandemia che nella nostra città ha significato anche qualcosa di diverso per altri cittadini. Diverse famiglie, infatti, proprio durante i mesi dove le restrizioni sono state peggiori, hanno pensato ad unirsi in sinergia e dare vita a un'altra richiesta, non molto distante da quella auspicata dalla stessa amministrazione. Diverse famiglie hanno avuto un’idea che ha cominciato a prendere forma durante il primo lockdown del 2020, quando la paralisi delle attività produttive e le limitazioni nel movimento li ha fatti riflettere sull’importanza dell’autosufficienza per quanto concerne i beni primari”.

Da qui è nato il desiderio di rivalorizzare aree trascurate o non “messe a frutto” della zona delle “Casette” con un progetto che portasse beneficio alla comunità e che, nel contempo, desse un senso alla parola “vicinato”.

Un frutteto comune è stato pensato per garantire l’accesso a frutta fresca, di stagione, non trattata, a tutti. Un modo per tutelare la salute della propria famiglia senza dipendere dal mercato e potendo risparmiare i soldi di una spesa che è consistente nel bilancio settimanale.

“Un frutteto comune lavora anche sull’identità collettiva di Ronchi dei Legionari ed in particolare del quartiere Pater, dando l’occasione di collaborare e di rafforzare i legami che proprio questo periodo di crisi ci ha permesso di scoprire e intensificare. Alla richiesta, che mi ha vista davvero entusiasta, ho risposto suggerendo almeno una bozza di progetto, che è arrivato ed a gennaio, quasi contestualmente alla discussione della mozione in consiglio, avevamo discusso il masterplan per la riqualificazione delle case Pater, avvisando anche coloro che ci avevano contattati per i frutteti urbani, che gli spazi ci saranno”.

Non nell'immediato, ma ci saranno. “Abbiamo potuto accogliere anche la richiesta degli orti urbani, dando comunque spazio a nuovi progetti, ad un nuovo modo di vedere la città. Più vivibile, più sostenibile, ancora più come comunità. Sono davvero felice di poter dare alla città qualcosa che diventi un progetto che - conclude - integra altri progetti in corso per quella zona, finalmente praticabili. Stavolta si può pensare a un territorio migliore, partendo davvero proprio da li e grazie ai cittadini”.