A Ronchi dei Legionari nascono due nuove aree fitness

Nuovo cantiere al via a Ronchi dei Legionari. E' quello che permetterà la realizzazione, nella zona degli impianti di base, di due aree fitness che andranno a rendere il parco ancora più accogliente e fruibile da parte di tutti.

L'amministrazione comunale, con propri fondi di bilancio, ha affidato la fornitura e la posa in opera delle attrezzature alla ditta “Green Forniture” di Monselice, in provincia di Padova. Spesa prevista, iva inclusa, poco più di 41mila euro.

“La nostra volontà, già espressa nel passato e che oggi può concretizzarsi – spiega il sindaco, Livio Vecchiet – è stata quella realizzare due aree attrezzate con strutture sportive anche inclusive, in due zone dell’area impianti di base, al momento inutilizzate. Questo al fine di facilitare l’interazione sociale ed i rapporti di amicizia tra adolescenti ed adulti diversamente abili e normodotati per l’implementazione di una società effettivamente inclusiva. Ma è nostra volontà anche quella di incentivare l’esercizio fisico degli amanti dello sport all’aria aperta, anche a fronte dell’emergenza epidemiologica ancora in corso”.

Accanto alle infrastrutture sportive e per l'allenamento, è prevista anche la fornitura di alcune panche adatte sia per i normodotati, sia per ler persone diversamente abili, una nella zona “calisthenics”, per intenderci quella vicina alla tenuta di Blasig ed una nella zona inclusiva di fronte la scuola elementare di via Fratelli Cervi.

Due zone che prevedono postazioni in acciaio zincato e resistenti alle intemperie, certificate da normativa europea ed eco-frendly, fissate per la massima sicurezza e protezione antifurto e che sono specificatamente sviluppate per formare un circuito in grado di sollecitare tutta la muscolatura delle persone.

Gli impianti di base, dotati anche di una pista ciclabile, di un rettilineo per la corsa e, come detto, anche dello skate park le cui attrezzature sono state donate dalla concittadina Elisa, diventeranno in questo modo una palestra a cielo aperto. Un luogo per una sana socialità e che, va anche ricordato, è stato dotato anche di un vasto sistema di telecamere.