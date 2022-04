A Ronchi dei Legionari si celebra la festa degli alberi

Sabato 30 aprile, al parco del laghetto di Dobbia a Ronchi dei Legionari, è in programma, per il ventinovesimo anno consecutivo, la festa degli alberi, organizzata dalla Protezione civile e il suo circolo ricreativo.



Una manifestazione che, messa a punto assieme al Corpo forestale regionale, coinvolgerà ben 95 alunni di sei classi terze delle scuole primarie della città. Il programma prevede, dalle 8.45 alle 9, il ritrovo al parcheggio che si trova a ridosso dell'area, mentre, successivamente porteranno il loro saluto i rappresentanti della Protezione civile e del circolo, nella fattispecie il coordinatore, Michele Micheluzzi ed il presidente, Claudio Padovan.



Alle 9 la suddivisione per classi degli alunni, la benedizione da parte del parroco di San Lorenzo, don Ignazio Sudoso e l'intervento del sindaco, Livio Vecchiet. Gli operatori del Corpo forestale regionale illustreranno le particolarità dell'ambiente circostante, mentre, alle 9.30, si procederà alla messa a dimora degli alberi. Ma c'è di più. Ad ogni alunno verrà regalata una piantina da portare a casa ed accudire tra le mura domestiche. La mattinata si concluderà attorno alle 11 con una merenda alla quale prenderanno parte anche i genitori. Che, va detto, saranno anche coinvolti nella piantumazione dei nuovi alberi.



Era il 1992 quando, organizzata dai volontari della “squadra antincendio boschivo” poi confluiti nella Protezione civile comunale, a Ronchi dei Legionari riprendeva la tradizione della Festa degli alberi. Una tradizione, riproposta assieme all'amministrazione comunale e dal Corpo forestale regionale, che voleva e vuole coinvolgere i bambini delle scuole elementari della città, con la messa a dimora di alcuni alberi, di specie esclusivamente autoctone. Questa azione di rimboschimento, eseguita con piantine la cui specie è tipica della nostra zona, quali il carpino nero, l’orniello, la roverella, il bagolaro, il ciliegio selvatico ed altri, ha una duplice motivazione, da un lato sensibilizzare i bambini al rispetto della natura e dall'altro, passando dalle parole ai fatti.“Anche quest'anno – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet - è stata scelta quest’area per l’annuale festa degli alberi, un segnale, un'attenzione, per rilanciare, per fare conoscere a tutti i laghetti di Dobbia, un'area verde raggiungibile anche grazie alla pista ciclabile. Un luogo sicuro ed accogliente ove portare i nostri bambini e dove passeggiare in sano relax”.