A Ronchi dei Legionari torna Colori e Sapori

Torna Colori e Sapori, alla sua seconda edizione, sabato 7 e domenica 8 maggio, a Ronchi dei Legionari, ancora una volta nell'area degli impianti di base e ancora una volta promossa dalla Pro Loco, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la collaborazione del Consorzio culturale.

Due giorni ancora una volta dedicati ai prodotti della terra, ma non solo, alle eccellenze agricole e artigiani, ma anche al volontariato ed alle tradizioni. L'inaugurazione sabato, alle 10.30, con la presidente, Maria Patrizia Pallaro, che farà gli onori di casa.

Nell'occasione saranno estratti i numeri vincenti della “Lotteria bisiaca”. Alle 11 una dimostrazione della Protezione civile e, dalle 12, via libera ai tanti concerti che vedranno protagonisti i gruppi “Nuovo cinema Rio”, “Shameless”, alle 15, “Trio Wanted”, alle 17 e “Back Spritz Boys”, alle 20.30. Sempre sabato, alle 16.30, esibizione degli atleti del Pattinaggio Ronchi ed alle 20.15 ballo con gli “Arteffetto”.

Domenica, alle 10.30, si riprende con il coro misto e la banda della società filarmonica Giuseppe Verdi. Nell'occasione saranno estratti i numeri vincenti della “Lotteria bisiaca”. Dalle 14 ancora musica con gli “JeM Box”, con la “World Music School” alle 16 ed alle 18.30, con gli “Tumbling Dice”, alle 17 e con gli “Kick Back” alle 19.30. Sempre domenica , dalle 9, torna la “Giornata Ecologica”, promossa assieme all'Auser.

L'appuntamento è fissato alle 9 allo stand di Isa Ambiente che verrà allestito in occasione della festa “Colori e sapori” negli impianti di base. Questo anche grazie alla piena collaborazione del servizio ambiente del Comune, da sempre impegnato in questa battaglia. Dopo il ritrovo gli organizzatori metteranno a punto una decisione circa l’ampiezza dell’area interessata alla pulizia che, a seconda dell'effettivo numero di volontari, potrà rivolgersi anche ai quattro rioni ronchesi.

A tutti saranno consegnati dei guanti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. Un fine settimana anche a misura di bambino, con attività ludiche e divertenti, immerse nel verde del parco degli impianti di base, come l’attività proposta dall'”associazione “Amici di Rudolph”, una no profit fondata da una decina di amici che, con l'indispensabile collaborazione di tre asini di nome Rudolph, il primo arrivato, Timoti ed Elsa, organizza e partecipa a giornate ed eventi per bambini, disabili, anziani e tutti gli amanti degli animali. Ad arricchire l'evento saranno presenti floricoltori pronti ad adornare l’area verde, con i profumi e colori tipici dell'estate. Per i bambini, oltre alla presenza della fattoria didattica, è prevista la presenza del panificio Pellizzon di Ronchi dei Legionari, che darà la possibilità di avvicinarsi all’antica attività del fornaio, con utilizzo della farina ed aiuto ad impastare il pane.