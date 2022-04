Dopo due anni di iniziative in sordina, a Ronchi dei Legionari torna la cerimonia del 25 aprile. Alle 10 verrà deposta una corona d'alloro al monumento di piazza dell'Unità d'Italia, mentre, alle 10.30, nella zona pedonale dinnanzi al palazzo municipale, la commemorazione vera e propria con gli interventi della presidente dell'Anpi, Marina Cuzzi, del sindaco, Livio Vecchiet e con le note della banda della società filarmonica Giuseppe Verdi. Sarà presente il gonfalone comunale, decorato con medaglia d'argento al valor militare, scortato dalla Polizia locale.



“Dopo 77 anni dalla fine della guerra e dall’avvento della democrazia nel nostro Paese – ha quindi detto il sindaco, Livio Vecchiet - molti intellettuali si interrogano ed invitano da tempo alla riflessione se la parola antifascismo sia superata, desueta, in quanto il fascismo di allora fa ormai parte della nostra storia passata e i nostri giovani non sanno nulla di allora. Si può discutere sull’uso di questo sostantivo, ma le idee che hanno portato al fascismo di allora, sono idee che devono essere combattute e avversate tuttora. Possiamo discutere su un eventuale crisi della cultura antifascista questo si, cultura antifascista che non può essere sostenuta e difesa, quando questa si inventa falsi fenomeni fascisti. Noi non abbiamo bisogno di ridefinire l’identità della nostra democrazia e della nostra Costituzione, perché queste sono stata forgiate dei valori della Resistenza”.



Ronchi dei Legionari, che nel maggio del 1993 è stata insignita della medaglia d’argento al valor militare, diede un contributo particolare alla guerra di liberazione nazionale che vide impegnate centinaia di persone, intere famiglie che poi conobbero l’orrore dei campi di sterminio nazisti.Fu dopo l’8 settembre che queste persone si radunarono proprio per partecipare attivamente alla Resistenza ed i loro primo impegno fu la battaglia di Gorizia.