A Ronchi dei Legionari torna la Giornata ecologica

Torna, a Ronchi dei Legionari, la “Giornata ecologica”, in programma domenica 8 maggio, in occasione della festa “Colori e Sapori” della Pro Loco. L'iniziativa è promossa in collaborazione con RipuliAMOci challenge, l'amministrazione comunale e l'Auser.

“Tutti sono invitati, residenti e non, ad una giornata – hanno detto gli organizzatori - che si svolgerà in modo un po’ particolare a Ronchi dei Legionari. A tutti i partecipanti verrà richiesto di pulire una zona della città a piacimento e, nel caso dei residenti suggeriamo le zone accanto alla loro abitazione. Tutto questo anche per poter renderci tutti conto di quanta immondizia abbandonata si trova e che tener pulita la città è indispensabile e doveroso per tutti noi. Chiediamo ad ognuno dei partecipanti di prendersi cura di un pezzettino della nostra città”.

Il ritrovo è fissato, con quanto raccolto, a mezzogiorno allo stand di Isontina Ambiente allestito nell'area degli impianti di base dove si svolgerà la manifestazione “Colori e Sapori”. Se vogliamo un mondo pulito, ribadiscono i promotori, dobbiamo iniziare da casa nostra. A tutti verranno consegnati dei guanti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti e, per questo motivo, i curatori dell'iniziativa saranno presenti dalle 9 allo stand di Isa Ambiente.

Per informazioni ci si può rivolgere a Marina al numero 3493157287. Spesso, troppo spesso, la maleducazione la fa da padrona. Quello che è di tutti, da molti, è considerato di nessuno. Buttare una lattina a terra appare normale. Ma se il Comune non riesce a pulire tutto alla perfezione ecco che i leoni da tastiera partono all'attacco. Ma, fortunatamente, c'è chi ha senso civico e di comunità.

Da alcuni mesi, anche a Ronchi dei Legionari, hanno iniziato ad operare dei volontari che, sempre più spesso, si mettono a raccogliere immondizie lungo le strade, i parchi ed i sentieri del Carso. Semplici cittadini che, ispirandosi al movimento “RipuliAMOci challenge" e guidati da Giulia Comisso, hanno preso di mira alcune zone della città, ma non solo, e, armati di pinze, guanti e sacchetti, hanno iniziato a pulirle. Nel marzo scorso un grazie sincero è stato rivolto loro, in occasione di un incontro, dal sindaco, Livio Vecchiet.