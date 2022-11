A Ronchi entra nel vivo il clima natalizio

Ronchi dei Legionari, ancora una volta, propone la sua originalità, il saper proporre iniziative inedite che fanno breccia tra la gente e vengono poi imitate.

Così, nell’attesa che sabato 3 dicembre scattino la nuova edizione del Giardino di Natale e del torneo di Curling Bisiac, in piazza Oberdan è apparsa la struttura, realizzata da Sca Montaggi dei fratelli Celik e Sation Shuli, che, nei prossimi giorni, ospiterà il primo albero di Natale realizzato da un gruppo di donne interamente all’uncinetto.

Un albero unico nel suo genere, con una base di oltre 4 metri e alto 9 metri e mezzo. La struttura che Sca Montaggi ha realizzato è interamente in acciaio e, come detto, sarà qui che troveranno posto migliaia e migliaia di piastrelle a uncinetto.

Un lavoro certosino e appassionato che, nei mesi scorsi, ha trovato l’appoggio della Pro Loco e dell’amministrazione comunale che hanno “sposato” questo progetto e lo hanno reso concreto.

Sullo stesso ha investito anche l’assessore al commercio e al turismo, Gianpaolo Martinelli, convinto che, assieme a tutte le altre iniziative che vedranno la luce nel periodo natalizio, siano motivo di attrazione e, quindi, di vantaggio per la città. Non sarà l’unico albero originale.

Un altro, sempre con struttura metallica, sarà allestito in piazza dell’Unità d’Italia e acceso venerdì 2 dicembre, alle 18, dai bambini. Un segno che va anche nella direzione del risparmio degli alberi veri. E, poi, le luminarie, diverse dal solito e nell’ottica del risparmio energetico.

Quel risparmio che, da anni, si sta ottenendo con l’illuminazione pubblica interamente al led. “Credo che le luminarie e gli eventi nelle festività natalizie – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto - rappresentino un momento di gioia, serenità e speranza per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Dobbiamo diffondere ottimismo e incentivare il commercio e le attività di ristorazione e artigianato. Lo spirito natalizio rappresenta un toccasana per molte attività commerciali e viene considerato la maggior entrata economica di tutto l’anno. E’ nostro compito attrarre le persone , rendere la nostra città accogliente e confortevole".

"Grazie al contratto di project financing, stipulato con l’azienda Chiurlo per l’illuminazione pubblica, l’incidenza energetica delle luminarie natalizie sarà del tutto relativa, in particolare grazie anche alla tecnologia a led. Non mancheranno gli eventi culturali, sportivi, enogastronomici che hanno sempre contraddistinto la nostra città. Molti gli eventi già in programma, ma è pronta anche l’organizzazione per animare il nostro bellissimo parco Excelsior. Moltissime le persone che hanno a gran voce chiesto questa manifestazione che è conosciuta a livello nazionale. Grazie alle nostre associazioni, a Ronchi-live centro commerciale naturale e Asd Curling Bisiac, la vitalità di Ronchi dei legionari sarà garantita”.

Non mancherà neanche la tradizionale festa di Santo Stefano, il 26 dicembre, organizzata dalla Pro Loco.