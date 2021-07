A Ronchi il Campionato regionale inaugura il nuovo campo di tiro

L'appuntamento è per domani, domenica 1 agosto, alle 8.30, in occasione della prima prova del campionato regionale della Federazione italiana discipline armi sportive e da caccia.

L'Asd Friuli Venezia Giulia Field Target inaugurerà, in via San Pietro a Ronchi dei Legionari, proprio dinnanzi all'area dedicata al motocross, il suo nuovissimo campo di tiro dedicato all'amico Giorgio Cechet detto “Gioio”, prematuramente scomparso. Dopo il taglio del nastro, affidato al sindaco, Livio Vecchiet, e all'assessore comunale allo sport, Erika Battistella, via libera alla competizione che si concluderà entro le 13.30.

Un'occasione speciale per il sodalizio ronchese. Esso è nato nel luglio del 2020, per iniziativa di alcuni tiratori che da anni dominano il panorama nazionale di questo sport e partecipano con ottimi risultati anche a gare internazionali. Da qui il desiderio di costruire questa nuova associazione. In collaborazione con la Federazione, Friuli Venezia Giulia Field Target vuole stimolare gli aspetti educativi della pratica del tiro a segno con carabine ad aria compressa, favorendo sviluppo formativo e socializzazione dei praticanti, Incentiva inoltre i suoi soci ad accrescere il proprio livello tecnico partecipando a tutti i campionati, regionale, interregionale e nazionale, nonché a manifestazioni di carattere internazionale come: Open d'Italia, Campionato Europeo e Campionato del Mondo per consentire la diffusione del nostro sport, che si può praticare a tutte le età a partire da 10 anni compiuti, per il 2021 tutti iscritti potranno frequentare il nuovo campo di tiro gratuitamente.

Il Field Target, in italiano “tiro di campagna” è una disciplina di tiro al bersaglio praticata all'aperto, ama la natura e la rispetta. Vengono utilizzate solo carabine ad aria compressa in calibro 4,5 mm, poco rumorose e molto precise, rigorosamente di potenza limitata. Già ricco il palmares della società. Oltre alla vittoria dei campionati italiani dal 2015 ad oggi, vanno ricordati i titoli italiani nel 2015, 2019 e 2020 per Franco Zumin Franco, quelli ottenuti da Marcello Voltolina nel 2017 e 2018, i successi nazionali nel 2017 e la Coppa Italia nel 2013 per Vladimiro Ciani.

Voltolina e Ciani sono stati decorati con la medaglia del Coni al valore atletico. “Sono contento che un'altra società sportiva si insedi sul nostro territorio – ha commentato il sindaco Vecchiet – confermando la vocazione di Ronchi dei Legionari anche in questo settore. Abbiamo un rapporto tra praticanti e residenti che sono tra i più alti d'Italia e molti atleti, molte formazioni hanno raggiunto livelli davvero invidiabili. Per questo non può che farci felici questo nuovo avvio augurando ai tiratori e dirigenti i migliori successi”.