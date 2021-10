A Ronchi il mosaico 'Isonzo tra Carso e Sommaco'

Ingentilisce e valorizza il centro cittadino di Ronchi dei Legionari. E' il grande mosaico intitolato “Isonzo tra Carso e Sommaco”, inaugurato lungo via Roma, proprio all'esterno della sede del Consorzio di bonifica della pianura isontina. Artefice di questa bellissima realizzazione, illustrata dalle parole della presidente, Laura Miorin e dal maestro, Dario Puntin, l'associazione Mosaiko Ceramiko Isontino la quale, per costruire un mosaico lungo 9 metri e alto 2, ha utilizzato, come sempre, elementi di scarto, piastrelle e ceramiche, recuperate e, quindi, salvate dal macero.

Un'opera che si abbina alla fontana appena rimessa a nuovo e che riporta alla luce elementi importanti per la vita del territorio, l'Isonzo fiume sacro alla Patria, il sommaco, che in autunno incendia di colori il nostro Carso, il cerbiatto, il gufo, la poiana.

E il risultato esemplare ricercato dall'associazione cittadina è ora dinnanzi agli occhi di tutti. Ad avviare la cerimonia Silvia Caruso che, nell'occasione, ha parlato anche a nome del presidente dell'ente consortile, Enzo Lorenzon ed ha spiegato l'importanza della sede di via Roma anche come custode di un ricco patrimonio storico e archivistico.

“Quello che abbiamo di fronte è un paesaggio magico – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – racchiuso da un mosaico che decora ed ingentilisce questo angolo della nostra città e che ci fa anche capire quanto sia bella e importante la natura che ci circonda della quale, alle volte, neppure ci accorgiamo. Spero che, in futuro, l’associazione possa individuare altri spazi comunali e fare delle proposte dove poter realizzare ulteriori mosaici, per dare un nuovo volto al territorio”.

Vecchiet ha anche messo in luce il valore sociale dell'iniziativa. La “squadra di lavoro” che ha realizzato il mosaico, infatti, nasce dalla sinergia tra l'associazione Mosaiko Ceramiko Isontino e la Cooperativa Sociale Thiel, ieri rappresentata dal presidente Luca Fontana e da Claudio Farneti, condividendo un percorso artistico ispirato a riqualificazione urbana, sostenibilità ambientale ed inclusione sociale.

“A questo proposito – ha detto Fontana - Thiel da anni si occupa di supporto a percorsi di benessere individuale e di comunità in collaborazione con Asugi e vede nell'inaugurazione di oggi un momento di riconoscimento pubblico non solo delle abilità creative sviluppate dai partecipanti, ma anche del valore territoriale di un progetto artistico di cittadinanza attiva, inclusione sociale e cultura della diversità”.

L'apporto che la Cooperativa Thiel ha potuto dare al progetto ha goduto del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per i progetti denominati "NessunoIndietro" e "NessunoIndietro#2". Sotto le direttive della presidente, Laura Miorin e la guida dell'insegnante, Elisa Brotto, hanno lavorato Donato Acampora, Cristian Bellan, Francesco De Sensi, Raffaele Gaudino, Enrico Giacomelli, Teresa Giurini, Daniela Marega, Michela Menegazzi, Davide Miniussi, Giulia Moro, Oliviero Re, Chiara Sansa, Nikola Simic e Roberto Trevisan.