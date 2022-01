A Ronchi il presepe rende omaggio al transatlantico Vulcania

Il transatlantico Vulcania fu varato nel 1926. Fece il suo viaggio inaugurale il 19 dicembre 1928 sulla rotta Trieste-Napoli-Patrasso-New York.

Attorno a questo colosso dei mari e alla storia di tanti emigranti bisiachi s'incentra la storia raccontata dall'ormai tradizionale presepe realizzato dalla famiglia Dessenibus nella corte di via 4 Novembre a Ronchi dei Legionari.

Una natività che è visitabile a tutti e che è una chicca per la cittadina già nota per i suoi presepi animati. “Parliamo sempre di immigrazione – raccontano – ma ci dimentichiamo di quando i nostri parenti bisiachi hanno lasciato per loro case per cercar fortuna nelle Americhe. Il nostro presepe è un omaggio a chi è andato, a chi va, a chi viene... e, nella storia, a Gesù che è fuggito in Egitto per paura dei suoi persecutori”.

Un messaggio chiaro che fa breccia nei cuori dei visitatori ammirando il Vulcania fermo in porto, in procinto di togliere l'ancora. A bordo centinaia di figure in bianconero, i nostri avi in procinto di affrontare il viaggio e, sullo sfondo, la chiesa di San Lorenzo e tutte le altre pievi della bisiacaria.

Quella terra che ha vissuto a fondo l'emigrazione. Tre flussi importanti hanno caratterizzato la storia dell’emigrazione dalla bisiacaria: il primo verso la fine del 1800, il secondo subito dopo la prima guerra mondiale ed il terzo alla fine del secondo conflitto. Ogni anno, ormai, quella della famiglia Dessenibus è una bella ed ammirata tradizione. Ed è sempre un piacere varcare il cancello di via 4 Novembre e scoprire quello che è il tema, quello che viene proposto alla gente con tanto amore e con tanta passione.