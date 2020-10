A Ronchi le Mele della Solidarietà

Volontari e amici della Società Filarmonica Verdi di Ronchi dei Legionari si sono incontrati nei giorni scorsi per confezionare i sacchetti delle “Mele della Solidarietà” che saranno distribuite, in cambio di un piccolo contributo in denaro, a partire da oggi (telefonando al numero 340 7104423) e durante la Lucciolata di sabato 10 ottobre, la passeggiata notturna per le vie di Ronchi, organizzata dalla Sezione ANA di Gorizia – Gruppo Alpini di Ronchi in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile con il patrocinio del Comune di Ronchi dei Legionari, e che sarà guidata a suon di musica dalla banda della Società Filarmonica Verdi.

La Lucciolata e le mele solidali sono entrambe finalizzate alla raccolta di fondi a favore della Via di Natale Onlus di Aviano, l’associazione che offre ospitalità gratuita ai malati oncologici in terapia ambulatoriale presso il CRO di Aviano, ai malati terminali accolti in un hospice e ai loro familiari.

Le “Mele della Solidarietà” sono donate quest’anno da un nuovo sponsor, COOP Alleanza 3.0, che la Società Filarmonica Verdi ringrazia di cuore, non dimenticandosi di ringraziare anche lo sponsor degli anni scorsi, l’Azienda Agricola Lorenzon, che per tanti anni ha sostenuto generosamente questa raccolta fondi. Durante l’anno in corso la Società Filarmonica Verdi ha dovuto ridurre al minimo la sua intensa attività ed è riuscita a realizzare un solo concerto estivo il 25 luglio 2020, ma l’attività musicale è proseguita “dietro le quinte”.

Seguendo le indicazioni fornite dall’ANBIMA, la banda ha ripreso le prove a inizio giugno, vista la situazione necessariamente all’aperto, e si è alternata con l’Associazione di Pattinaggio nell’utilizzo del Palaroller. La Scuola di Musica, che ha ripreso le lezioni a giugno e ha proseguito fino a metà luglio, si prepara ad inaugurare un nuovo anno scolastico di corsi strumentali. I coristi hanno fatto prove a piccoli gruppi, per rispettare il distanziamento, e da inizio settembre hanno utilizzato anch’essi il Palaroller.

Ora si attende che il Comune individui un luogo al chiuso sufficientemente ampio per accogliere, a turno, le prove di bandisti e coristi durante i mesi più freddi. Il prossimo appuntamento con la Verdi è il Concerto di Natale, in programma l’8 dicembre. Ora e luogo esatti verranno comunicati a tempo debito.