A Ronchi primo albero di Natale realizzato all'uncinetto

Dopo mesi e mesi di delicato, appassionato e meticoloso lavoro, Ronchi dei Legionari ha svelato, unico nell'isontino, il suo primo albero di Natale realizzato interamente all'uncinetto. Un altro tassello di un periodo di festa che appare ancora una volta unico e che, come per altre iniziative, mette in luce la voglia di fare, il senso di comunità e la forza del volontariato che sono una ricchezza per la cittadina.

Alto 9 metro e mezzo, con una base di 4 metri, realizzato con qualcosa come 3.200 “piastrelle” di 15 per 15 centimetri, assemblate su di un mantello dal peso di 45 chili, l'albero all'uncinetto è stato dotato anche di un impianto di illuminazione interno, in modo da renderlo visibile anche di sera.

E' stata la presidente della Pro Loco, Maria Patrizia Pallaro, a presentarlo davanti a tanta gente e proprio a coloro che, da maggio, hanno iniziato a lavorare attorno a questa grande opera. Mattinate, pomeriggi, serate intere impiegati per realizzare le “piastrelle” che, poi, grazie alla disponibilità di Alessandra Marocco, sono state assemblate nei locali dell'ex cinema Rio.

Tanti si sono fatti avanti per donare la materia prima, lana in larga parte riciclata, tanti hanno accolto l'invito di chi, mesi orsono, aveva lanciato l'idea. Ed anche il mondo dell'imprenditoria ha fatto la sua parte. Così la Sca Montaggi dei fratelli Celik e Sation Shuli ha realizzato la grande struttura in acciaio che, grazie lavoro “sul campo” del sindaco, Mauro Benvenuto, ha accolto il grande mantello sulla cui sommità campeggia il berretto di Babbo Natale. Qualcosa di davvero unico che rende orgogliosi tutti quelli che si sono resi protagonisti ed anche chi, lo si spera, vorrà ammirarlo e renderlo speciale. Emblematiche le parole del parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso, che ha esaltato l'opera del volontariato ed il desiderio di donare alla città un'opera unica nel suo genere, almeno da queste parti.

“Debbo dire grazie a chi ha avuto l'idea e si è preso l'onere di realizzarla – ha detto l'assessore al decoro urbano, Alessandro Bassi – e so che è stato un grande e delicato lavoro. Ma ciò che abbiamo di fronte è qualcosa di indimenticabile, frutto di creatività e passione. Grazie di cuore per quello che avete fatto”.

Bassi era presente assieme ai colleghi Sandrigo e Carta, ma anche ai consiglieri Cumin, Devetti e De Benedittis ed il consigliere regionale Diego Moretti. “Natale all'uncinetto a Ronchi dei Legionari” è un progetto nato per caso su un gruppo di Facebook. L'idea ha avuto subito l'apprezzamento di molte persone che, con forza, si sono messe al lavoro perché essa si tramutasse in un lavoro di comunità nel quale ogni mattonella, ogni colore, ogni trama racconti una storia. Come Patrizia che ha ispirato il progetto, Deni che ha portato il suo entusiasmo, Novella che si è subito messa in moto per creare un gruppo con cui gettare le basi del progetto.

A loro se ne sono aggiunte tante altre, ma anche un ragazzo che non è apparso per nulla spaesato assieme a tante donne. L'idea ora è concreta e piazza Oberdan appare decisamente più bella ed accogliente con questa splendida creazione tutta ronchese. Costretto a casa dall'influenza il sindaco, Mauro Benvenuto ha detto: “Dobbiamo diffondere ottimismo ed incentivare il commercio e le attività di ristorazione e artigianato. Lo spirito natalizio creatosi in città rappresenta un toccasana per molte attività. E’ nostro compito attrarre le persone, rendere la nostra città accogliente ed attrattiva come sta avvenendo. E ne siamo felici”.