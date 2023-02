A Ronchi sale l'attesa per il Carnevale

A Ronchi dei Legionari, dopo due anni di stop, torna uno degli appuntamenti della tradizione. Sabato 18 febbraio, al palatenda del parco Excelsior, torna il Carnevale dei bambini, promosso ancora una volta dalla Pro Loco.

Il via alle 13 con giochi e animazione, un grande cruciverba da far fare ai bimbi, la straordinaria presenza di Spiderman ed altre attività, bolle giganti, balli e giochi a squadre che saranno proposte dall'animatrice Melissa. In programma anche una sfilata delle mascherine, con un dolce pensiero per tutti i partecipanti.

“E' un nuovo segnale della nostra presenza nella cittadina – ha detto la presidente, Maria Patrizia Pallaro – ed anche se tra mille difficoltà, che ben tutti conoscono e possono capire, abbiamo voluto riproporre un appuntamento dedicato ai più piccini e che, sempre nel corso degli anni, ha richiamato tantissime persone”.

Torna una tradizione, anche se la città rimane orfana della sfilata dedicata ai più grandi. Il corso mascherato era tornato alla ribalta, a Ronchi dei Legionari, 20 anni orsono, durante la presidenza di Lucio Aiani e con il fattivo contributo ed il sacrificio di Renzo Bidut. Erano stati loro a rinverdire una tradizione che aveva trovato origine negli anni Cinquanta, quando le maschere partivano da piazza Santo Stefano, nel “cuore” del rione di Vermegliano. Poi, durante gli anni Settanta, era stata la parrocchia di Maria Madre a proporre una sfilata dedicata ai giovani.

Più longeva la tradizione del Carnevale dei bambini che era stato sospeso, alcuni anni fa, solo quando, al palasport “Armando Filiput”, che da sempre ha ospitato la manifestazione, erano in atto i lavori di ristrutturazione. Si approda, quest'anno, al parco di via Roma, lo stesso che ha ospitato la fortunatissima edizione del Giardino di Natale. Un’occasione di festa, protagonisti i più piccoli, ma che diventa momento importante di incontro anche per molti genitori e nonni.