A Ronchi si conferma lo sportello in lingua slovena

Ha preso il via l'ormai tradizionale attività di “Pre-šola”, organizzata, a Ronchi dei Legionari, dall'associazione dei genitori della scuola elementare e materna di Vermegliano con insegnamento in lingua slovena.

E' rivolta a bambini dai 5 ai 11 anni compiuti, dall'ultimo anno di scuola materna al primo anno di scuola media. Tale attività si svolge prima dell'inizio di ogni anno scolastico e vedrà il coinvolgimento di ben 100 bambini per settimana. Da diversi anni l’amministrazione comunale è partner attivo assieme all’Istituto comprensivo di questa meritevole iniziativa. Uno dei punti saldi di ciò che, a Ronchi dei Legionari, significa il bilinguismo. La città possiede una peculiarità non di poco conto.

“Nella nostra comunità – spiega l'assessore, Monica Carta - lo sportello dedicato ai cittadini di lingua slovena è diventato, in questi ultimi anni, un punto di riferimento sia per l’associazionismo sloveno presente sul territorio, sia per la scuola dell’infanzia ed elementare con lingua d’insegnamento slovena di Vermegliano. Svolge la sua attività all’interno della biblioteca comunale e possiede il più ricco e completo patrimonio librario e documentario in lingua slovena a livello mandamentale. Ed è nostra intenzione quella di svilupparlo ulteriormente”.

L’Amministrazione comunale per quanto riguarda i rapporti con la comunità slovena segue i dettami della Unione Europea che riconosce nel plurilinguismo della popolazione il presupposto essenziale per costruire un futuro comune e matrice per i processi d’integrazione, specie nei territori di confine.

“In quest’ottica – aggiunge - il bilinguismo e sempre più il multilinguismo, rappresentano un'opportunità ed un valore aggiunto per la nostra comunità. Alla questione della lingua è strettamente connessa anche quella dell’identità o dell’identificazione con una determinata comunità. Vogliamo favorire pertanto tutte le iniziative culturali volte a valorizzare la storia ed il senso di appartenenza”.

Molti genitori manifestano un interesse crescente a iscrivere i loro figli in scuole che adottano modelli plurilingui, anche alla luce di numerose ricerche che hanno comprovato i vantaggi del plurilinguismo e dell’apprendimento precoce di più lingue soprattutto a livello cognitivo. “Per questo l’impegno dell’amministrazione cittadina è quello di operare per una sempre maggiore integrazione fra le diverse comunità presenti nel territorio. Favorendo e ricercando interventi di progettazione fra le varie istituzioni e associazioni slovene, ma non solo, in un’ottica sempre più inclusiva e partecipativa. L’assessorato che rappresento e tutta l’amministrazione – sono ancora le sue parole - intende perseguire altresì nel proficuo raccordo tra istituzioni, scuola e associazioni, come Jadro ed associazione genitori Vermegliano, rapporto ormai radicato e rinnovato nei decenni di collaborazione, promuovendo attività culturali, scolastiche ed extrascolastiche in un contesto di accoglienza e valorizzazione delle diversità, quale arricchimento per l'individuo e la collettività e con particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli e con fragilità”.