A Ronchi si parla de 'La nuova riforma dello sport'

“La nuova riforma dello sport”: è questo il titolo del convegno in programma sabato 14 gennaio, a Ronchi dei Legionari, all'auditorium “Casa della cultura” di piazzetta dell'Emigrante.

Un appuntamento che affronterà una tematica molto attuale, legata alla riforma dello sport e, soprattutto, ai tanti, nuovi adempimenti che devono affrontare le associazioni sportive.

L'evento è promosso dal comitato provinciale Csen, in collaborazione con Consulenti Aziendali e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, della Pro Loco e di Sport e Salute Friuli Venezia Giulia. Segue quello curato, sempre dallo Csen a Ronchi dei Legionari, lo scorso novembre.

Il programma prevede alle 8.30 l'accreditamento dei partecipanti quindi, alle 9, il saluto dell'assessore comunale allo sport, Alessandro Bassi e di altre autorità. Alle 9.25, sul tema “Riforma del lavoro nello sport” parlerà il dottor Ivano Nicola, quindi, alle 11, il dottor Giampiero La Torre affronterà il tema “Funzionamento ed adempimenti del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche”.

Alle 11.45 su “Vecchie e nuove procedure di affiliazione e tesseramento Csen” prenderà la parola il presidente, Valter Tomaduz, cui seguirà, alle 12, lo spazio dedicato alle domande del pubblico.

“Un appuntamento molto importante – ha detto l'assessore Bassi – che l'amministrazione comunale ha deciso di buon grado di patrocinare. Saranno invitate tutte le associazioni sportive della nostra città che vorranno o saranno interessate ai chiarimenti fiscali per il terzo settore. Chiarimenti dei quali tutti hanno bisogno”. Associazioni che, in virtù dell’approvazione del “decreto correttivo” del 28 ottobre, dovranno ora fare i conti con la riforma dello sport. Ronchi dei Legionari conta esattamente 65 associazioni che operano nei campi più disparati, presenti all'interno dell’albo del non profit. Associazioni il cui motore viene mosso da non meno di un migliaio tra dirigenti e volontari e che poi, nel caso di quelle sportiva, vantano altrettanti, se non di più, tra atleti e dirigenti. Ce ne sono di antichissime, come la società filarmonica Giuseppe Verdi, sorta addirittura nel 1869. Altre, come la Fit Planet, sorta solo da pochi anni. Ha una storia importante anche l'As Ronchi calcio, nata nel 1945, ma non meno lunga è la strada percorsa dal baseball ronchese che ha fatto capolino nel 1959.