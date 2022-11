A Ronchi solidarietà con Uliu Bisiac

I primi 800 euro sono andati all'associazione Spiraglio, volontari isontini sostegno ammalati neoplastici Onlus. E' stato il primo atto concreto, come sempre rivolto a chi opera a favore del prossimo, a corollario della raccolta, della successiva spremitura e dell'imbottigliamento e che contraddistingue, a Ronchi dei Legionari, la tredicesima stagione messa in cantiere dal gruppo spontaneo “Uliu Bisiac”.

La consegna della somma, ricavato della vendita delle prime bottiglie d'olio, è avvenuta in occasione dell'ottava edizione della “Festa dell'oio novo”, come sempre ospitata nel giardino del circolo Acli.

Una giornata caratterizzata, tra le altre cose, dal concerto della banda della società filarmonica “Giuseppe Verdi” e dalla degustazione del prodotto a cura di Olea, l'associazione nazionale organizzazione laboratorio esperti assaggiatori.

La qualità uscita dai frantoi di Cividale del Friuli e Povoletto, nei quali sono stati portati i tantissimi quintali di olive accuratamente raccolte dai volontari su qualcosa come 500 piante, a Ronchi dei Legionari e in tutto l'Isontino, è davvero ottima. E l'olio, venduto per la prima volta sabato e ora a disposizione in alcuni esercizi commerciali della città, ha davvero un ottimo sapore, delicato e che ben si presta per essere usato in cucina.

Ma quel che più conta, dal 2009 ad oggi, è il fatto che esso, impreziosito dall'etichetta curata da Amerigo Visintini, serve per finanziare tante associazioni che lavorano nel sociale, in ambito culturale e per aiutare il prossimo e le persone più svantaggiate.

Quintali di olive che hanno dato modo di produrre almeno 900 bottigliette che, ne sono sicuri tutti, andranno a ruba. Per la grande soddisfazione dei volontari, donne e uomini, che hanno sempre creduto in questo progetto, sin da quando, nel 2009, qualcuno pensò che era davvero un “peccato” lasciar andare a se stesse quella gran quantità di olive che si trovano nei giardini pubblici e privati.

Nel corso degli anni sono affinate anche le tecniche di lavorazione ed è stata costruita, in maniera artigianale, anche una macchina defogliatrice che consente la consegna, al frantoio, di olive ben pulite senza la presenza di foglie. Un'iniziativa, quella del lancio dell'Uliu bisiac, che ha visto partecipe anche il sindaco, Mauro Benvenuto.

“Ringrazio, a nome mio ed a nome di tutta la comunità ronchese - ha detto - il gruppo spontaneo “Uliu Bisiac” per le finalità che raggiungono con questa loro iniziativa. Una filiera organizzata da persone, volenterosi uomini e donne della bisiacaria, che, come in una favola, raccolgono con impegno, sacrifici e solidarietà le olive di tutti i giardini privati e non, con lo scopo di non sprecare i frutti che la natura offre, ma di utilizzarli nella produzione dell’olio. Da un'idea geniale ad uno scopo lodevole .Grazie ancora per il vostro prezioso impegno”.

“Nel 2009 – è stato raccontato dai protagonisti di questa bella esperienza – abbiamo notato che ci sono, non solo a Ronchi dei Legionari, centinaia di bellissimi alberi d'ulivo. Piantati nei giardini e negli orti a solo scopo ornamentale. Senza che i proprietari pensassero a raccogliere ed a sfruttare questo eccezionale frutto. Ed è stato questo aspetto a far scattare la molla”.