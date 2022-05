A Ronchi, studenti a scuola di sicurezza stradale

Sono state coinvolte 23 sezioni delle scuole d'infanzia e primaria della città, con qualcosa come 500 alunni. Nei giorni scorsi, alla scuola Vittorino Da Feltre, la prima tappa con la consegna del patentino da ciclista e pedone, momento finale dell'intenso e interessante programma di educazione stradale curato dalla Polizia locale di Ronchi dei Legionari.

All'iniziativa erano presenti la comandante, commissario capo Paola Trinco, l'ispettrice Susanna Pecenik e l'agente Agostina Redolfi De Zan. Nelle aule, per la consegna dei riconoscimenti, decisamente attesi dagli alunni, c'era anche il sindaco, Livio Vecchiet.

“Il personale della Polizia locale – ha spiegato la comandante Trinco – ha assunto un ruolo di natura tecnico-specialistica edha sviluppato il progetto di educazione stradale in collaborazione con i docenti delle scuole d’infanzia e primarie. I corsi sono finalizzati all’insegnamento delle norme fondamentali in materia di circolazione stradale, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza non solo agli scolari, ma più in generale agli utenti della strada. Si tratta, anche, di sensibilizzare le giovani generazioni all’adozione di comportamenti tendenti alla legalità e alla comprensione dell’importanza della sicurezza stradale, oltre che a costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti”.

La formazione dei giovanissimi utenti della strada è avvenuta anche grazie alla collaborazione degli insegnanti, è durata più di un mese tra lavoro di ufficio e attività frontale per gli agenti della polizia che hanno alternato attività pratica e teorica nelle scuole dell'infanzia e primaria. L'esperienza ha riguardato anche la scuola ad indirizzo sloveno Ljubka Sorli e nella quale ha operato in maniera particolare l'ispettrice Susanna Pecenik, unico agente in forza con la conoscenza della lingua della minoranza presente in città. “Vi ringrazio per aver partecipato con successo all'iniziativa. Continuate a stare attenti anche se avete il patentino. In strada comportatevi sempre con prudenza e abbiate sempre il rispetto di tutti e delle regole”, ha detto il sindaco.