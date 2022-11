A Ronchi tornano Giardino di Natale e Curling bisiac

Dopo due anni di stop stanno ritornando. Riprendono il loro cammino, infatti, il Giardino di Natale e il mitico torneo di Curling bisiac che, come sempre, a Ronchi dei Legionari, saranno gli assoluti protagonisti al parco Excelsior di via Roma dal 3 dicembre all'8 gennaio, non solo, quindi, con l'ottava edizione della kermesse nella quale si usano la “tomica” e la “scova”, ma anche con tante iniziative di contorno e con una super pista di pattinaggio su ghiaccio che, come detto, tornano nel cuore della città dove si erano svolte le prime cinque edizioni.

L'attesa è tanta. Lo si è visto quando, nella sala del consiglio comunale, Ronchi Live-Centro commerciale naturale ed amministrazione comunale, affiancate dalle neonata Asd “Curling bisiac”, hanno presentato questi lunghi giorni nel quale il Natale e Capodanno avranno un sapore diverso da quelli ai quali eravamo abituati in questi due anni di pandemia e ristrettezze.

Per Ronchi Live, poi, anche l'occasione per presentare il nuovo direttivo, guidato dal presidente, Gianluca Polensig. “Tornare non è stato facile – ha detto il vicepresidente, Enrico Bertossi – ma abbiamo captato la grande voglia di normalità, di stare assieme e di ritrovarsi in modo simpatico e coinvolgente per tutti. Il Covid ci ha bloccato per due anni ed ora facciamo i conti con l'aumento dei costi energetici, ma, debbo dirlo, abbiamo trovato nell'amministrazione comunale un partner appassionato e molto desideroso di farci proseguire sulla strada tracciata nel 2013”. Sono già 50 le squadre iscritte al torneo, la quali si daranno via via battaglia sino alla finalissima di domenica 8 dicembre. La “voce” delle numerose partite sarà ancora una volta quella di Elisabetta Spanghero che, giovedì, darà vita ai sorteggi ed alla composizione dei gironi.

“L'entusiasmo è alle stelle – ha ribadito Michele Poloni – ed a questo risponderemo con un torneo che, ancora una volta, sarà accattivante e pieno di sorprese. Sin da quando abbiamo annunciato che saremmo ripartiti lo abbiamo scoperto e subito si sono iscritte quattro nuove formazioni, da Ronchi dei Legionari, Grado ed Isola Morosini”. Il via, come detto, sabato 3 dicembre, alle 14, con la cerimonia di inaugurazione impreziosita dalle note della banda della società filarmonica Giuseppe Verdi, quindi, domenica 4, alle 14.30, da piazza Santo Stefano, partirà la parata delle squadre che, via via, percorrendo le vie del centro, raggiungerà piazza dell'Unità d'Italia. E da quelle giornate, come ha illustrato Alessandra Multineddu, scatteranno anche le tantissime iniziative che caratterizzeranno i 36 giorni del “Giardino di Natale”.

Dove torneranno la musica, gli spettacoli, il Capodanno “on ice”, ma anche tanti appuntamenti per i più piccini, come il torneo di “curling junior” o il “Compleanno in giardino”. Un parco, quello di via Roma, nuovamente al centro del ricco, ricchissimo Natale ronchese. “Non potevamo non esserci – sono state le parole del sindaco, Mauro Benvenuto – per un evento che caratterizza la nostra città e l'ha posta al centro dell'attenzione a livello nazionale. Appoggiamo la fatica di Ronchi live con il nostro entusiasmo, la nostra voglia di fare, le nostre risorse ed anche con un contributo che permetterà ai ronchesi di ripartire alla grande ed essere ancora una volta, assoluti protagonisti”. Va ricordato che la grande pista di pattinaggio su ghiaccio sarà a disposizione di tutti nei fine settimana, nei festivi e nelle ore in cui non si svolgeranno le gare del torneo.