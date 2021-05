A Ronchi tornano i cantieri lavoro

Quattro posti da operai che saranno impiegati, dal prossimo mese di ottobre, per 174 giornate. Decollano, a Ronchi dei Legionari, i cantieri lavoro che, come negli anni passati, sono specificatamente dedicati all’inserimento lavorativo di persone disoccupate e che saranno impiegate dalla municipalità ronchese in modo specifico nei lavori di manutenzione del patrimonio pubblico comunale e, quindi, anche nella sistemazione del verde, in interventi riguardanti la segnaletica, alberature stradali, ma anche posa in opera di panchine, cestini portarifiuti e piccoli interventi di falegnameria e carpenteria metallica.

I lavoratori utilizzati devono essere residenti nel Friuli Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale ed in possesso di specifici requisiti. Essi, infatti, non devono percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale, non devono essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale e debbono essere inseriti nell'apposita lista di disponibilità al centro per l’impiego. L'amministrazione comunale, per la concretizzazione di questo importante progetto, ha ricevuto un finanziamento da quasi 50mila euro.

Anche la pandemia che stiamo vivendo ci ha messo del suo. Contribuendo, non di poco, a creare disoccupazione. Così, per dare un po' di sollievo a chi, non solo per il coronavirus, ha perso il lavoro, la giunta municipale di Ronchi dei Legionari ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto cantieri di lavoro. “Cerchiamo, in ogni modo, di essere vicini alle persone in difficoltà – ha spiegato il sindaco, Livio Vecchiet – una mano, in questo caso, a chi ha perso il lavoro ma è ancora abile allo stesso. Una boccata d'ossigeno che può essere utile ed un progetto al quale abbiamo sempre creduto, anche nel passato”.

Mobilità esterna, lavori socialmente utili. Ecco come si “difende” la municipalità ronchese dal rischio che i servizi si blocchino, le pratiche burocratiche rallentino e che i cittadini non abbiano risposte alle loro richieste. “Può sembrare una goccia nell'oceano, ma i cantieri di lavoro hanno un duplice, importante obiettivo – continua Vecchiet – ovvero quello di dar man forte al nostro settore operaio e quello di essere concretamente vicini a chi non ha più un'occupazione e, quindi, deve fare i conti con l'assenza di uno stipendio certo”.