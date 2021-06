A Ronchi tutto pronto per Colori e sapori

Ci siamo. S'inaugura sabato 19 giugno, alle 11.30, in piazza della Concordia a Ronchi dei Legionari, la prima edizione di “Colori e sapori”, la due giorni dedicata ai prodotti della terra, ma non solo, alle eccellenze agricole ed artigiani, ma anche al volontariato ed alle tradizioni, promossa dalla Pro Loco, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, il sostegno della Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse, la collaborazione del Consorzio Culturale e di tante aziende ed associazioni cittadine.

Dopo la cerimonia di apertura, con la banda della società filarmonica Giuseppe Verdi e del Gruppo Costumi Bisiachi, via libera al ricco programma che si svilupperà nell'area degli impianti di base. Il parco sarà aperto già alle 10. Flavia Cosolo presenterà brevemente la storia del “Tirime su” che successivamente verrà offerto agli invitati da parte della pasticceria L’Oca Golosa. Alle 17, ancora, musica dal vivo con il Nuovo Cinema Rio e a seguire il gruppo Bisiac Rock Rats.

E alle 19 inaugurazione ufficiale dello skate park con esibizioni di alcuni appassionati- Domenica, tra le altre cose, alle 9, “Verso una Ronchi più pulita”, giornata ecologica organizzata dall’Auser di Ronchi dei Legionari con ritrovo allo stand di Isa Ambiente, promossa con la collaborazione del servizio ambiente del Comune di Ronchi dei Legionari per la raccolta di plastica e altro materiale lasciato a terra da pochi incivili. Alle 17 musica dal vivo con il duo JeM Box e a seguire il Trio Wanted.

Un fine settimana anche a misura di bambino, con attività ludiche e divertenti, immerse nel verde del parco degli impianti di base, come l’attività proposta dall'”associazione “Amici di Rudolph”, una no profit fondata da una decina di amici che, con l'indispensabile collaborazione di tre asini di nome Rudolph, il primo arrivato, Timoti ed Elsa, organizza e partecipa a giornate ed eventi per bambini, disabili, anziani e tutti gli amanti degli animali. Nella giornata di domenica sarà presente l'asino Rudolph, il più vecchio e saggio, pronto per un giro in groppa sul sellino o sul calesse.