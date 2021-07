A Ronchi una messa per i nonni

Tanti nonnini, tra cui molti ospiti della residenza protetta Domenico Corradini, oggi al palaroller di Ronchi dei Legionari, per la messa officiata da don Mirko Franetovich, nell'occasione di San'Anna e all'indomani della giornata dedicata agli anziani.

Un momento di raccoglimento, ma anche di riflessione sul tema della terza età. E nel suo intervento il sindaco, Livio Vecchiet, ha ricordato le parole di Papa Francesco: “La vecchiaia è un dono e i nonni sono l’anello di congiunzione con i giovani”. Ma non basta. Il Santo Padre ha inoltre detto “Vorrei che ogni nonno, ogni anziano riceva la visita di un angelo”.

“Queste parole – ha detto il primo cittadino - ci fanno capire l’enorme importanza che rivestono nella nostra società gli anziani, che non sono solo i depositari della nostra storia e della nostra memoria, ma sono l’archivio dei nostri valori”. Gli anziani che, troppe volte, sono accantonati, ma in realtà svolgono un ruolo importante in tante famiglie, permettono di accudire e fare crescere, integrando anche l’educazione dei loro nipoti.

“L’amministrazione comunale, da sempre, investe ingenti risorse finanziarie a tutela degli anziani, delle persone deboli e fragili e continuerà a farlo, anche a scapito di qualche opera pubblica. Voglio ringraziare tutti coloro che, ogni giorno, sia nelle nostre case di riposo, sia nelle famiglie accudiscono con tanto amore i nostri anziani. Il mio auspicio è che anche tanti giovani si avvicinino a queste persone, anche per delle semplici visite, per farli parlare, per leggere a loro un libro, per non lasciarli soli. Noi non siamo indifferenti, non siamo insensibili, ma siamo e saremo, per quanto possibile – ha concluso - sempre vicini a loro, questo è un nostro dovere civico ed etico. Non posso chiudere senza ricordare e ringraziare, ma ci saranno occasioni più importanti, per ringraziare nuovamente don Mirko per quanto fatto in questi mesi difficili a favore della nostra comunità”.