A Ruda due nuove aree fitness all'aperto

Alla presentazione ufficiale delle due nuove aree fitness installate dal Comune di Ruda nelle frazioni di Mortesins e di San Nicolò, assieme al Sindaco Franco Lenarduzzi, c’erano dai bambini agli anziani. Strumenti per stimolare braccia, gambe, addominali, studiati appositamente per far compiere il giusto movimento e non rischiare problematiche muscolari o posturali. Ogni attrezzo è corredato di apposite istruzioni grafiche, in modo da illustrare al meglio la corretta posizione.

“Queste attrezzature per fare movimento all’aria aperta, sono adatte a tutti, sia per i più giovani sia per chi ha qualche anno in più. Abbiamo voluto creare queste zone per stimolare e promuovere l’attività fisica, fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Luoghi come questi sono anche importantissimi per la socializzazione. Qui le persone di tutte le età posso trovarsi, chiacchierare e fare movimento in sicurezza”, ha commentato il primo cittadino.

Che aggiunge, assieme all'assessore al Bilancio Simone Ulian: “Il Comune di Ruda è molto attento alle persone e ai loro bisogni. Credo che nei paesi sia di primaria importanza il senso di comunità e la reciproca conoscenza, fondamentale per poter venire in aiuto a chi è più in difficoltà o rischia di sentirsi emarginato. I tanti progetti e le risorse finanziare messe in campo da questa amministrazione vanno proprio in queste direzione”.

Per celebrare l’inaugurazione è stata organizzata una passeggiata alla scoperta del territorio con un passaggio per ognuna delle due aree, permettendo ai partecipanti di provare in anteprima gli strumenti ginnici. Un evento pensato dall’Amministrazione comunale assieme al gruppo di cammino attivo “Planc e Ben”, attivo già da più di un anno in paese e che coinvolge, per tre volte a settimana, diversi cittadini che, liberamente, si incontrano per fare una camminata.

Proprio dai promotori del gruppo, nato come azione del progetto di contrasto alla solitudine non voluta “ViviRuda”, è arrivato un vivido apprezzamento per la nuova realizzazione che verrà integrata nel consueto itinerario di cammino. La due aree sono sempre aperte e utilizzabili. Si trovano nella zona del Centro Sportivo di San Nicolò, appena oltre la chiesa, e nell’Area giochi di Mortesins.