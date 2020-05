A Sacile torna il mercato del giovedì

A Sacile torna il mercato settimanale del giovedì. Lo ha stabilito il sindaco Carlo Spagnol, grazie a un'apposita ordinanza. Le bancarelle si potranno posizionare nell'area compresa tra piazza del Popolo, piazza Manin, via Cavour, viale Zancanaro a partire da piazza Manin fino all’intersezione con via Carducci/via Gardini, via Mazzini, via Garibaldi, piazza IV Novembre, viale Lacchin dall’intersezione con piazza IV Novembre fino all’intersezione con via Fasan/via Ponte Lacchin, via Dante, Campo Marzio, via Pelizza e via XXV Aprile.

Clienti e venditori dovranno, ovviamente, rispettare le regole anti Covid e in particolare mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; dotarsi di ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani e usare la mascherina. La Polizia Locale eseguirà i controlli per evitare il sovraffollamento dell’area. I venditori dovranno attenersi, poi, alle linee guida per la riapertura delle attività economiche, in particolare in merito a pulizia e igiene dell'attrezzatura prima dell’avvio delle operazioni di vendita, l’uso delle mascherine, l'igienizzazione frequente delle mani, mettere a disposizione guanti monouso per la clientela per la scelta dell'abbigliamento.

L'ordinanza invita poi gli operatori commerciali a usare strutture mobili, di fronte banco, che favoriscano il rispetto della distanza, prevedendo la separazione tra l’ingresso e l’uscita.