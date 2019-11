A Sacile una panchina per dire 'no alla violenza sulle donne'

Lunedì 25 novembre, anche il Comune di Sacile celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, aderendo al progetto #PanchineRosse, che prevede l'individuazione di una panchina, della quale sarà svelata presto la collocazione.

L’installazione della Panchina rossa ospiterà una "frase-simbolo" dell’impegno della nostra amministrazione nel contrasto a ogni forma di discriminazione di genere.

L’amministrazione invita tutti a proporre la frase da riprodurre sulla panchina. Il pensiero o lo slogan che meglio sarà in grado di tradurre e trasmettere l’impegno su questi temi, verrà scelto per essere stampato sulla stessa .

Se si vuole proporre una frase, scrivere a comunicazione.sacile@gmail.com oggetto della mail: Panchina Rossa Sacile. Per partecipare c'è tempo fino al 15 novembre.