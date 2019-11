A Sagrado una panchina rossa ideata da alcune studentesse

Il Comune di Sagrado da lunedì 25 novembre avrà una nuova panchina. Rossa. Decorata. Unica.

Progettata dalla classe 3B del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, gentilmente coinvolto dal comune stesso in occasione delle iniziative che l'Amministrazione sagradina ha organizzato attorno al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La panchina guarderà il fiome Isonzo, elemento vitale per la Terra Bisiaca, fiume che ha visto vita e morte scontrarsi sulel sue sponde, ma che rimane, assieme alla Rosta, un elemento simbolo per Sagrado.