A SamuExpo, sfida a calcio balilla con un robot

Un robot che sfida a calcio balilla una persona, a dimostrazione che l’interazione tra uomo e macchina è sempre più possibile, ma sopratutto è un’opportunità e non una minaccia per i lavoratori e i futuri operatori. Succede allo stand Comet - il Cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia - che da domani e fino all’8 febbraio sarà presente a SamuExpo, il salone dell’industria Meccanica di Pordenone, di cui è co-organizzatore.

Al padiglione 9, che grazie al supporto alle imprese del Cluster Comet ospita ben più di 70 aziende friulane della metalmeccanica e sei reti d’impresa – il più alto numero di partecipanti regionali mai registrato a SamuExpo - si potrà interagire con un robot antropomorfo, dotato di giocatore che sfida l'avversario umano grazie a IR Vision, un evoluto sistema di visione che permette di verificare, grazie a uno speciale algoritmo, la posizione corretta sul piano, affinché possa essere individuata e colpita la pallina in corsa.

Ma la presenza in fiera di AM100iC – questo il nome del robot - vuole anche dimostrare l’eccellenza della metalmeccanica friulana, infatti si tratta di una cella realizzata da Applyca, realtà con sede a San Quirino (Pn), una delle 3.800 imprese rappresentate da Comet e che con oltre 5,8 miliardi di export sono considerate fiore all’occhiello e motore trainante della nostra regione.

“Dall’epoca in cui si lavorava al tornio, di cui allo stand Comet si può ammirare uno storico modello, simbolo della lunga tradizione manifatturiera del nostro territorio, la metalmeccanica friulana ha percorso molta strada e ha le carte in regola per non fermarsi", spiega Saverio Maisto, direttore del Cluster Comet. "Vi possiamo garantire che nelle officine e nei reparti produttivi delle aziende della nostra Regione, la robotica e la digitalizzazione hanno sostituito la forza fisica e gli ambienti di lavoro di una volta, come se li immaginano i più giovani. Chiunque ci farà visita allo stand, soprattutto le nuove generazioni, si accorgerà che l’interazione con il robot AM100iC non è solo pratica, ma anche molto divertente. La visita alla piazza Comet, al centro del padiglione 9, è un invito che rivolgiamo alle nuove leve, affinché possano avvicinarsi e conoscere meglio il mondo della metalmeccanica friulana, per scoprire che è un settore che oggi non significa più tute blu e officina, ma ricerca, evoluzione, avanguardia e tecnologia, con i guanti bianchi".