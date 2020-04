A San Canzian d’Isonzo 30 chiamate al giorno tra spesa, farmaci e assistenza

In tutta la Bisiacaria prosegue alacremente il lavoro dei vari gruppi di Protezione Civile comunale. Tra i vari quella di San Canzian d’Isonzo che, in questo periodo, vede impegnati 21 volontari, 12 effettivi e 9 ausiliari, tutti motivati. “Riceviamo circa 30 chiamate al giorno tra spesa, farmaci assistenza malati oncologici e piccole faccende di persone sole”, spiega il sindaco, Claudio Fratta.



Il coordinatore Simone Sanson gestisce con la squadra i turni mattina e pomeriggio da lunedì a domenica. “Io sono ogni giorno in sede e facciamo briefing 1/2 volte settimana con tutti. Stiamo attivando numero per assistenza psicologica con operatori professionisti che gratuitamente assisteranno le persone”, prosegue il primo cittadino. Inoltre il Comune ha ordinato 500 mascherine ffp2 che verranno consegnate, tramite i volontari della Protezione Civile, agli over 70. “La locale Auser ha donato 1000 euro aperti ad altri contributi dei cittadini alla Protezione civile locale”, conclude con soddisfazione il primo cittadino.