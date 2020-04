A San Daniele avviata la distribuzione delle mascherine

Al via a San Daniele del Friuli la distribuzione delle mascherine. In questa fase sarà consegnato un kit di mascherine lavabili per nucleo familiare. All'interno sono presenti le istruzioni, da seguire scrupolosamente.



Ordine di distribuzione

Positivi al CoVid-19

Persone in quarantena

Persone con un'età da e oltre 70 anni

Restante parte della popolazione

La mascherina non è un presidio sanitario, ma serve a proteggere le altre persone dalle goccioline, che sono la via principale di contagio.



Il consiglio è quello che la mascherina venga indossata solo da chi esce per comprovate esigenze, uno per famiglia. L'utilizzo della mascherina non significa che diventiamo immuni dal virus e che si possa uscire; ed impone, comunque, il rispetto di tutte le misure di prevenzione. Significa lavarsi spesso le mani e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.



Il Comune è in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Protezione Civile Regionale sulle future consegne.



I volontari al lavoro tutto il giorno

I volontari sono al lavoro da tutto il giorno per la consegna della prima partita di mascherine ricevute da parte della Protezione Civile Regionale.



Tre tipi di mascherine

Potranno essere consegnate questi tre tipi di mascherine (foto). Il loro scopo è assolutamente uguale: bisogna leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il lavaggio. La miglior misura di contrasto al virus è restare a casa. La mascherina non rende immuni.