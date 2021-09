A San Giovanni di Casarsa torna la Maratoluna

Dopo lo stop dello scorso anno, causa pandemia, torna a San Giovanni di Casarsa della Delizia la Maratoluna, passeggiata in mezzo alla natura pensata ad hoc per le famiglie e le persone con disabilità. Giunta alla sua sedicesima edizione, la Maratoluna, organizzata da Laluna, Oltrelaluna Odv e l’Aps Asd Attivamente, ha come obiettivo quello di creare un momento di partecipazione attiva della comunità cittadina. Quest'anno l'appuntamento è fissato per domenica 26 settembre con partenza e arrivo nella sede dell'associazione in via Runcis, 59 a San Giovanni. Ad arricchire l’edizione 2021 ci sarà una mostra fotografica curata da Maria Rita Eramo ospitata presso la sede dell’associazione dedicata al Brasile e i suoi bambini.



“Il tema che quest’anno abbiamo voluto dare alla Maratoluna - ha spiegato Erika Biasutti, direttrice de Laluna - è “Vuoi giocare con me?”, un argomento che dà anche il titolo alla mostra fotografica che inaugureremo venerdì 24 settembre e che richiama i bambini e il loro bisogno di “gioco” che purtroppo questa pandemia ha ostacolato. A loro, ai minori, è dedicata in primis questa nostra 16ma edizione della camminata, proprio con la convinzione di regalargli una giornata di spensieratezza all'insegna dei valori di solidarietà, altruismo e comunità che sono anche alla base della nostra Associazione”.



Come detto, la mostra con le fotografie di Chiara Perissinotto e Maria Rita Eramo, scattate durante l’esperienza di volontariato all’Escola Providencia a Sussuarana in Salvador de Bahia (Brasile) verrà inaugurata venerdì 24 settembre alle 20.30 e sarà visitabile per due weekend dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 e alle 21.30 (si accede con Green Pass).“L’idea della mostra parte dal desiderio di mantenere una “connessione umana” con una realtà lontana - hanno spiegato le due fotografe -, creando un ponte di solidarietà e di aiuto economico. Tutti i fondi raccolti verranno devoluti a Solidarmondo per sostenere i progetti interni della “Escola Providencia - Sussuarana”. Oltre alle foto, sarà inoltre possibile ammirare le opere in carta di Greta Vettori che introducono lo spettatore al tema dei “giochi”.Per quanto riguarda la Maratoluna, la quota di iscrizione è stata fissata in 5 euro per gli adulti, mentre per i ragazzi under 10 anni è gratis. Lungo il percorso, da 7 km o 10 km a scelta tra strade e campagne sangiovannesi, si potranno trovare ristori e giochi pensati per i più piccoli. E, a conclusione della passeggiata, la pastasciutta per tutti all’arrivo, con intrattenimento per grandi e piccoli (per gli adulti sarà necessario essere in possesso di Green Pass). La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Per info e prenotazioni (è consigliata la prenotazione entro il 20 settembre) compilare il form online alla pagina web de Laluna (www.lalunaonlus.it)La manifestazione, patrocinata dal Comune di Casarsa, vedrà la nutrita collaborazione di diverse associazioni del territorio: Progetto Giovani, Centro gioco Pollicino, la scuola dell'infanzia Sacro Cuore, la scuola dell'Infanzia Mons. Giacomo Jop, Associazione Polaris - amici del libro parlato, Borgo Runcis, Associazione Il Noce e le lettrici della Biblioteca Civica di Casarsa.