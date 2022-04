A San Giusto il Precetto pasquale interforze

"Un momento particolarmente simbolico in vista delle celebrazioni legate alla Pasqua e un forte richiamo al fatto che le Forze armate costituiscono un effettivo presidio di pace, primo baluardo verso qualsiasi atto di violenza che può essere perpetrato nei confronti del territorio di una Nazione e di una comunità". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a margine della cerimonia solenne del Precetto pasquale per le Forze armate, i Corpi armati dello Stato e i Corpi ausiliari, ospitata nella cattedrale di San Giusto a Trieste.

"Costituisce una grande emozione - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - la possibilità di essere finalmente presenti al Precetto pasquale dopo due anni in cui la tradizione era stata forzatamente interrotta a causa della pandemia. Un'occasione certamente a carattere religioso che ci consente, però, di esprimere un sincero ringraziamento a tutte le Forze armate, insieme alle famiglie di coloro che indossano una divisa, per l'impegno che hanno sempre profuso e che tuttora profondono per la tutela della nostra comunità, dei nostri valori e della nostra tradizione. Sia a livello di Patria che di regione".

L'evento, organizzato dal Comando militare dell'Esercito del Fvg e culminato nella lettura della Preghiera per la Patria accompagnata da una tromba che ha eseguito il Silenzio fuori ordinanza, è stato incentrato sulla funzione religiosa solenne celebrata da monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste.

"Il momento attuale è purtroppo gravato da nuove preoccupazioni - ha ricordato monsignor Crepaldi all'inizio dell'omelia - e dal dramma che si sta consumando nel Paese dell'Ucraina che ha subito un'aggressione indebita e vergognosa. È quindi opportuno per noi fermarci a meditare, riflettendo sulla pace, senza dimenticare che quando in Italia le Forze militari e le Forze dell'ordine hanno in mano un'arma essa è proprio a garanzia della pace. Io penso a voi - ha concluso - come educatori di pace".

Il continuo impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme per la sicurezza e la salvaguardia della collettività sono stati messi più volte in evidenza nel corso dell'appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e degli altri Corpi, armati e non, dello Stato.

"A tutti loro - ha evidenziato Zanin al termine del Precetto pasquale interforze seguito in prima fila, affiancato dall'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e dal commissario del Governo nella Regione Fvg, nonché prefetto del capoluogo giuliano, Annunziato Vardè - va il nostro ringraziamento per la loro capacità di costituire un simbolo della ricerca e della difesa della pace che, oggi più che mani, diventano imprescindibili".

"Quella che si è tenuta questa mattina alla Cattedrale di San Giusto è una cerimonia importante che ritorna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19. Un evento sentito che cade in un periodo caratterizzato da un conflitto nel cuore dell'Europa e dalla discussione, a livello politico, sull'opportunità o meno di accrescere gli investimenti a favore delle Forze armate. Sono convinto che quelle spese vadano assolutamente aumentate perché le Forze dell'ordine e i diversi corpi militari, come ha ricordato il vescovo Crepaldi, sono costruttori di pace", ha detto Roberti, a conclusione della celebrazione.

"Questi costruttori di pace - ha sottolineato Roberti - devono avere adeguati finanziamenti e ottenere tutte le risorse necessarie a garantirla. Non si tratta di una condizione immutabile che abbiamo di diritto come, erroneamente, abbiamo creduto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Quando sta accadendo in Ucraina - ha concluso l'assessore - dimostra che dobbiamo sempre farci trovare pronti".