A San Silvestro un piccolo gioco scaramantico da fare tutti assieme

Ci sono anni gloriosi. Ci sono anni che scivolano via senza lasciare traccia. Ci sono anni così così. E poi c’è il 2020. L’anno che, se lo definisci “orrendo”, gli fai un complimento. L’anno che passerà alla storia come uno tra i più neri di sempre. Lo abbiamo detestato, lo abbiamo insultato. Adesso ci manca soltanto una cosa: ucciderlo...

Dressed to kill 2020 è un piccolo gioco scaramantico da fare tutti assieme!



Niente di sanguinario, eh? L’omicidio è totalmente simbolico e le regole sono poche e semplici! La sera del 31 dicembre vestiamoci eleganti, guardiamoci un film online come fossimo usciti per guardarlo al cinema (www.iorestoinsala.it propone un’ampia rosa di titoli) e quando scatta la sospiratissima mezzanotte... ammazziamo il 2020 fotografando il nostro brindisi!



È il modo in cui #iorestoinSALA, il circuito italiano online delle sale di qualità, ha deciso di rendere omaggio al più grande potere del cinema: quello dell’immaginazione. Un potere… anzi: una magia spiegata molto bene dalla vignetta che accompagna l’iniziativa (disegnata da Erika Pittis, animata da Ernesto Zanotti, prodotta dal Visionario di Udine: bit.ly/Dressed_FVG).



Le foto andranno poi spedite all’indirizzo dtk2020@gmail.com e andranno a formare una gallery pubblicata sui profili Facebook delle sale del circuito. Un anno da dimenticare, un ponte verso la riapertura dei cinema…