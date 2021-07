A San Vito 'Lo Sport x Tutti. Tutti x lo Sport'

Volti felici e tanto entusiasmo durante le premiazioni del concorso artistico “Lo Sport x Tutti. Tutti x lo Sport” promosso dall’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento e dall’Asd Pinna Sub e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni. Attraverso disegni, racconti, fotografie e altri elaborati grafici, i partecipanti erano chiamati ad esprimere i valori positivi dello sport. Più di altro, come lo sport possa davvero essere uno strumento per abbattere le barriere. Alla cerimonia, che si svolta martedì 20 luglio, sotto la loggia in Piazza del Popolo, oltre all’Assessore allo sport, Carlo Candido, e all’Assessora Susi Centis, era presente il Presidente del Comitato Paraolimpico del Friuli Venezia Giulia, Giovanni De Piero.

Gli elaborati degli oltre 80 partecipanti resteranno esposti sotto la Loggia fino al 29 luglio. “Siamo molto felici di come è andato al concorso - commenta l’Assessore Candido -: ringraziamo i genitori e gli insegnanti che hanno spinto bambini e ragazzi a partecipare, ma soprattutto ringraziamo e ci complimentiamo con i partecipanti per i messaggi - positivi ed emozionanti - che hanno voluto condividere con i loro disegni e i loro elaborati. Invito tutti a fermarsi sotto la Loggia quando si passerà per la piazza e ad andare ad ammirare questi lavori. Noi adulti abbiamo tanto da imparare dai bambini”.

La giuria, presieduta dal Presidente del Pinna Sub, Franco Popaiz, ha scelto di riconoscere alcuni premi speciali ad alcune classi proprio per premiare il lavoro e il percorso svolto in classe sul tema dell’inclusività perseguita attraverso lo sport. I premi consistono in alcuni buoni, del valore da 50 a 150 euro, per l’acquisto di articoli sportivi nei negozi sanvitesi (Doctor J, Garlatti Bikes e Agosti Sport). Inoltre, ai primi 3 classificati per ogni categoria è stato garantito un anno di attività sportiva gratuita (fino a un valore di 300 euro) in una delle società sportive di San Vito al Tagliamento.

L’Amministrazione comunale ha investito tanto nello sport - ha commentato l’Assessora Susi Centis -. Ci auguriamo che sempre più giovani lo possano praticare perché oltre ai benefici fisici, lo sport aiuta tanto anche in termini di crescita personale e formazione del carattere”.

Ecco i premiati:

SCUOLA PRIMARIA

1^ POSTO: Basma Fatim Diomande

2^ POSTO: Giorgia Moretti

3^ POSTO: Lorenzo Bortolussi

4^ POSTO: Carlo Minischetti

4^ POSTO: Francesco Misiano

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1^ POSTO: Raffaele Pinna

2^ POSTO: Michelangelo Donadelli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1^ POSTO: Daniel Sirbu

2^ POSTO: Aurora Rossit

3^ POSTO: Morgana Barbui

4^ POSTO: Fiorela Humblla

5^ POSTO: Serena Macoritti

Premio scuola (500 euro) Istituto comprensivo “M. Hack”

Premio speciale per le classi (200 euro):

- 4^A “Marconi”

- 3^B “Moro”

- 5^B “Moro”

- 3^A “De Amicis”

il concorso artistico “Lo Sport x Tutti. Tutti x lo Sport”, proposto dell’Assessorato allo Sport del Comune di San Vito al Tagliamento insieme all’Associazione Pinna Sub, titolare del Fondo “Adotta un atleta” con l’Ente comunale, è stato lanciato in occasione della recente inaugurazione dello Sportello del Comitato Paralimpico Italiano. La proposta era dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 19 anni residenti a San Vito o frequentanti una delle scuole della cittadina. Attraverso un qualsiasi elaborato artistico - un disegno, un collage, un dipinto o cosa suggerisce loro la fantasia - ai bimbi delle scuole primarie era stato chiesto di rappresentare cosa piace ad essi dello sport e che significato attribuiscono all’espressione “Sport per tutti”. Temi analoghi proposti anche a ragazze e ragazzi delle scuole medie, ai quali però era stato chiesto di esprimere i propri pensieri attraverso un breve racconto. Una iniziativa che ha ottenuto pieno successo.