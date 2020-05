A San Vito al Tagliamento arriva il Fondo Solidarietà e Ripresa

La notizia era nell’aria già da giorni, ma dopo l’ultima riunione della Giunta è diventata ufficiale: l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento ha previsto una iniziativa rivolta alle famiglie e alle attività economiche colpite dagli effetti della pandemia Covid-19. Come? Attraverso l’istituzione del Fondo Solidarietà e Ripresa, finanziato per un importo di 735.000 euro, ovvero l’intero avanzo di amministrazione ordinario disponibile del Comune di San Vito, così da favorire la ripartenza economica. Si stanno definendo le modalità di distribuzione del fondo volto ad aiutare le famiglie e ad alleviare da tributi locali le attività economiche. Al contempo, l’Amministrazione comunale si è attivata per l’arrivo dei fondi annunciati da Stato e Regione così da integrare e rafforzare il sostegno alle attività produttive sanvitesi.





Una manovra economica decisa dalla Giunta comunale per dare una prima risposta ai cittadini. Fin dall’inizio dello scoppio dell’emergenza sanitaria,infatti, tra le priorità per l’Amministrazione comunale c’è sempre stata l’attenzione ad aiutare concretamente famiglie e attività economiche e in queste settimane l’azione comunale si è rivolta a questo obiettivo, aspettando risposte dagli enti superiori e cercando soluzioni applicabili fin da subito come appunto il Fondo Solidarietà e Ripresa. Il Comune di San Vito è così stato tra i primissimi in Friuli Venezia Giulia ad avere distribuito i bonus alimentari (267 pari a 882 persone), ha sospeso il pagamento di tutti i tributi comunali (TARI e TOSAP) e ora ha già avviato il percorso per applicare l’intero avanzo derivante dalla gestione corrente, dunque soldi disponibili, finanziando detto Fondo.Ma il Comune non può essere l’unico interlocutore per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria perché non ha le risorse necessarie e dunque si attendono interventi per favorire la ripartenza economica da Stato e Regione; tuttavia l’Amministrazione sanvitese non è stata ad aspettare ed è scesa in campo per fare la propria parte, muovendosi in fretta ma in modo puntuale. Nello specifico, il Comune interverrà nella sfera di competenza concentrandosi nel sostegno economico alle famiglie, con le procedure previste per l’aiuto sociale. In particolare, si prevede per le famiglie un primo stanziamento di 200.000 euro, destinati a interventi economici straordinari per l’anno 2020. Un’altra parte cospicua del Fondo viene invece riservata alle attività economiche. I dettagli della loro applicazione riferiti ai tributi locali sono in fase di definizione, ma intanto sono state tracciate le linee guida per accelerare sui tempi d’attivazione.“Ovviamente oltre all’avanzo, andrà anche rivisitato il Bilancio di previsione 2020 per rivalutare le priorità - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Il sistema dei Comuni ha chiesto alla Regione FVG un aumento straordinario dei fondi ai Comuni stessi per fronteggiare l’emergenza, analogamente a quanto chiesto da ANCI nazionale al Governo. Si tenga conto che il Governo ha concordato uno stanziamento straordinario di 3,5 miliardi di euro ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. In proporzione ai Comuni del FVG sarebbe spettato un trasferimento aggiuntivo di 70 milioni, mentre allo stato attuale la Regione ha annunciato un intervento di soli 11 milioni”.Per quanto attiene le attività economiche. per il Sindaco “occorre richiamare innanzitutto la Regione a definire un proprio piano consistente di aiuti, stante la nostra specialità, all’interno del quale deve rimodulare la fiscalità di cui ha competenza per ridurre il peso delle imposte. Fra quelle di cui è titolare, rientra l’IMU che ben potrebbe azzerare con oneri a suo carico”. Per quanto concerne il Comune di San Vito, viste anche le richieste formulate dai rappresentanti del commercio, si ipotizza un intervento calibrato su più fronti che riguarderà:-la tassa di occupazione del suolo pubblico con l’esenzione per le occupazioni temporanee, compreso ilcommercio ambulante;- la tassa sui rifiuti con un contributo alle attività del commercio al dettaglio chiuse causa emergenza, pari all’importo dovuto per due semestri ovvero un anno;- un contributo aggiuntivo per spese di riallestimento e promozione ivi compresa l’imposta sulla pubblicità.In sintesi, la Giunta comunale sta procedendo tenendo conto di due aspetti: l’aiuto a chi oggi è più in difficoltà e il sostegno alla ripresa delle attività del nostro territorio. Il Fondo sarà destinato pertanto alla gestione dell’emergenza ed alla programmazione del dopo emergenza.E’ peraltro chiaro che in questo contesto il Comune di San Vito al Tagliamento intende proseguire con investimenti sostanziosi ed entro l’anno avviare una serie di opere pubbliche: misura “classica” e decisiva per la ripresa e l’occupazione.