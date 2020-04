A San Vito al Tagliamento del 75° Anniversario della Liberazione

Ultimi ritocchi al programma predisposto dall’Amministrazione comunale per i festeggiamenti del 75° anniversario della Liberazione. Una cerimonia, quella del 25 aprile di quest’anno, senza dubbio differente dal solito, alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19.



Il Comune di San Vito al Tagliamento ha sempre celebrato questa data con grande partecipazione della popolazione. Il programma era caratterizzato da uno schema rodato e condiviso: il giro completo dei Monumenti ai caduti e dei Cippi collocati nella cittadina che ricordano i caduti per la Libertà, con la partecipazione attiva e convinta delle scuole di San Vito (dall’Istituto comprensivo alle scuole superiori) sempre presenti con rappresentanze di studenti, insegnanti e dirigenti. In tutto questo, a fianco dell'Amministrazione comunale, ci sono sempre state le Associazioni combattentistiche e d’arma, l’APO e la sezione locale dell’ANPI, dedicata a Elio Gregoris (“Learco”) con un ruolo da protagonista, e con le testimonianze dei partigiani Ruggero Benvenuto (“Biella”), Dino Candusso (“Athos”), Antonio Piasentin (“Gallo”).



L’emergenza sanitaria, però, ha stravolto le abitudini di tutti e quest’anno la Festa della Liberazione assume ancora di più un particolare significato nella situazione in cui ci troviamo. Proprio per effetto delle restrizioni imposte, il 75° anniversario della Liberazione si svolgerà con modalità differenti, definite in accordo con l’ANPI Sezione di San Vito, nel pieno rispetto delle disposizioni che vietano lo svolgimento di manifestazioni con assembramenti. Ai Monumenti e ai Cippi sarà presente un solo amministratore per la deposizione della corona o del mazzo di fiori. Mentre dunque sabato mattina gli assessori, i consiglieri delegati e, in rappresentanza dell'intero Consiglio comunale, la Presidente del Consiglio, depositeranno, secondo una cadenza stabilita, omaggi floreali nei singoli monumenti, il momento conclusivo si svolgerà al Monumento ai caduti presso il parcheggio “Elio Susanna”, a due passi dal palazzo municipale. Qui sarà presente il Sindaco Antonio Di Bisceglie e un rappresentante della locale sezione dell’ANPI.