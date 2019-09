A San Vito al Tagliamento incontri con l'editoria religiosa

Si aprirà ufficialmente sabato 21 settembre la XIII edizione della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l’editoria religiosa, in programma fino al 5 ottobre prossimo a Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste. Un calendario denso di appuntamenti che vedrà giungere in Regione nei quindici giorni di programmazione autori, editori, operatori culturali e realtà istituzionali di rilievo nazionale ed internazionale. Negli oltre 30 incontri in programma con ben 92 relatori e 13 libri in presentazione. Nel primo appuntamento della kermesse protagonista il cardinale Beniamino Stella.



Alle ore 20.30 al Monastero della Visitazione SM, dopo il saluto di S.E. mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone, S. Em.za il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, dialogherà intorno al tema “Il valore sociale della vita consacrata femminile” con Sr. Maria Serena Irena Babnik, Superiora del Monastero di San Vito e Sr. Maria Francesca Padovan, già membro del Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.



Nel pomeriggio, alle ore 17.30 il cardinal Stella insieme al Vescovo Pellegrini farà visita alla Casa del Clero di via Savorgnano per salutare il Vescovo Emerito mons. Ovidio Poletto e gli altri confratelli. Alle ore 18.30 il cardinal Stella celebrerà la Santa Messa nel Duomo di San Vito al Tagliamento, e saluterà le autorità e i fedeli del borgo friulano.



Dal 2013 alla guida della Congregazione per il Clero, il cardinale Beniamino Stella ha una lunga esperienza nella Segreteria di Stato Vaticana e in diverse rappresentanze pontificie tra cui Repubblica Domenicana, Repubblica Democratica del Congo, Colombia e Cuba. Il cardinal Stella deve la sua formazione ad Albino Luciani, che nel 1966 — quando il futuro papa era vescovo della sua diocesi di origine, Vittorio Veneto – lo ha avviato agli studi alla Pontificia Accademia Ecclesiastica di cui Stella diventerà poi presidente nel 2007. Il 22 febbraio 2014 papa Francesco lo annovera tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa.



Nella sua introduzione al programma della rassegna, il cardinal Stella ha sottolineato come la rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere sia «una rete di incontri e di legami tra diocesi e comunità diverse che, attraverso la lettura e lo studio di importanti tematiche, avranno modo di appropriarsi di maggiori conoscenze e di tradurle, poi, nella diffusione di una cultura del dialogo e della solidarietà».