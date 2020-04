A San Vito al Tagliamento oltre 100 mila euro in buoni spesa erogati

Il Comune di San Vito al Tagliamento e i Servizi sociali si erano mossi tempestivamente poco dopo l’ordinanza del Governo che, attraverso la Protezione civile nazionale, ha stanziato contributi per far fronte alle emergenze alimentari dei cittadini che si trovano in difficoltà. Pubblicata l’ordinanza del Sindaco, con la quale sono state definite le modalità di accesso ai buoni spesa alimentari, nel frattempo la macchina comunale si è impegnata per svolgere nel più breve tempo possibile tutte quelle operazioni per far sì che già in pochi giorni i cittadini sanvitesi potessero ottenere tale beneficio.



Nel giro di un paio di settimane, le risorse assegnate al Comune di San Vito dal Governo nazionale - poco più di 80 mila euro - si sono esaurite ed è tempo di fare un primo bilancio. Primo aspetto da evidenziare è l’integrazione di tali fondi da parte dello stesso ente comunale per circa 12mila euro, mentre 11mila euro sono stati integrati grazie alle donazioni giunte dal Fondo di Solidarietà Alimentare istituito per sostenere le persone e le famiglie sanvitesi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Un grande risultato: quando è il momento, la comunità sanvitese si fa ancora più coesa dimostrando il buon cuore.



In tutto quindi è stata messa. Legiunte ai Servizi sociali sono state complessivamente, e di queste 256 soddisfacevano i requisiti richiesti secondo le linee guida del Governo. Dati alla mano, emerge che, che in queste settimane possono acquistare esclusivamente alimenti (no superalcolici) e prodotti di prima necessità. Si ricorda che. Lo conferma l’assessore alle Politiche sociali,: “. Da parte dell’Amministrazione comunale, infatti, c’è l’impegno a rimpinguare i fondi legati ai sussidi economici con uno stanziamento straordinario, affinchè i Servizi sociali comunali possano rispondere alle varie istanze che continuano ad arrivare ogni giorno agli uffici preposti. Non solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità ma anche, ad esempio, per dare un aiuto sul fronte dei pagamenti di bollette e affitti arretrati. Operiamo concretamente insomma a che nessuno rimanga indietro.”(è l'indicatore della situazione economica). “Vogliamo intervenire con più risorse pera causa degli effetti dell’emergenza - afferma il Sindaco-. Si sta evidenziando una, di vicinanza a famiglie e alle coppie che si trovano in condizioni di fragilità. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici per la efficace celerità di erogazione dei bonus prima di Pasqua, proprio per dare un segno di solidarietà a quanti sono in stato di bisogno.”