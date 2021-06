A San Vito al Tagliamento riaperta la piscina comunale

Questa mattina, 14 giugno 2021, insieme a Luciano Schiavo, Presidente della Polisportiva San Vito che gestisce la piscina di via dello Sport, al Presidente della asd San Vito Nuoto, Antonio Rombolà, e ad altri dirigenti, il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore allo Sport, Carlo Candido, hanno voluto condividere il momento della riapertura dell’impianto comunale dopo i tanti mesi di chiusura dovuti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. In questo periodo, infatti, gli specchi d’acqua non sono stati fruibili dal pubblico, ma solo dagli atleti agonisti.



Già questa mattina sono ripartiti i vari corsi di nuoto e di ginnastica in acqua, sempre molto attesi e partecipati. In parallelo, ha preso avvio anche il Punto Blu organizzato dalla San Vito Nuoto, ovvero il centro estivo multi sport riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. “Una riapertura - commenta l’Assessore Candido - che ci dà gioia perchè rappresenta un ulteriore segno di ripartenza e quindi di recupero della normalità. Ci auguriamo che questa possa essere la ripartenza definitiva. La piscina è sempre estremamente attenta ad osservare ogni regola di sicurezza per cui invito tutti a riavvicinarsi senza alcun timore”.



Candido elogia la piscina per aver comunque tenuto aperto l’impianto mettendolo a disposizione degli atleti agonisti delle diverse realtà sportive anche nei mesi di lockdown. “Una scelta coraggiosa sia per il dispendio di risorse economiche che umane - conclude - ma che testimonia le priorità e la professionalità che hanno a San Vito al Tagliamento le realtà che si occupano di sport: in quel momento garantire la continuità agli atleti era importante. Ora speriamo vi sia una spinta forte per rilanciare tutto il comparto”.“Una bella notizia che abbiamo voluto evidenziare con una sorta di inaugurazione - aggiunge il Sindaco Antonio Di Bisceglie - sancendo con un momento ufficiale la ripartenza anche di questa attività”.