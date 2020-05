A San Vito al Tagliamento successo per l’iniziativa solidale 'Grazie col cuore'

Un'immagine che in queste settimane ha accompagnato tutti noi è quella che raffigura un’infermiera vestita del suo camice e con la mascherina sul volto che con commozione composta abbraccia, avvolta nella bandiera tricolore, un’Italia macchiata di rosso. Una immagine iconica, scelta come simbolo per il progetto “Grazie col cuore”, nata dalla matita del signor Franco Rivolli (per omaggiare i medici, gli infermieri e gli oss impegnati in prima linea contro il Coronavirus).



“Grazie col cuore” è un progetto promosso dalla comunità degli hobbisti creativi presenti sul territorio nazionale, per chiedere di creare un manufatto a forma di cuore , con la tecnica più congeniale, utilizzando gli strumenti ed i materiali presenti in casa, senza dover uscire a comprare nulla. Un cuore fatto con il cuore da tutti i creativi d’Italia. L’unica regola è che il manufatto riporti la scritta “grazie”, nella forma che più si preferisce, ad esempio ricamato o scritto.



Una bella iniziativa sbarcata anche a San Vito al Tagliamento che l’Assessorato alle Politiche sociali e le operatrici del centro sociale diurno hanno deciso di adottare e promuovere in queste settimane. Ma con un dettaglio in più. L’iniziativa sta coinvolgendo a livello locale le persone anziane, in particolare quelle sole, a partire da coloro che frequentavano il centro diurno di via Codizze fino a quando è rimasto aperto. E così da un giorno all’altro si sono ritrovati senza possibilità di socializzare. Rinchiusi nelle quattro mura domestiche. Attraverso “Grazie col cuore” si cerca di coinvolgerli in qualcosa di utile, dove i partecipanti realizzano appunto un cuore con i materiali più congeniali.“Una iniziativa semplice ma molto importante per mantenere quel filo diretto con le persone che più rischiano di rimanere isolate dagli effetti e dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria - afferma l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis -. E così in collaborazione con le operatrici sociali e l’Aifa (Associazione italiana fra anziani e volontariato) di San Vito si è deciso di dare vita al progetto che ha già portato alla produzione di oltre un centinaio di manufatti e che finora ha coinvolto una cinquantina di persone anziane. Unico limite è la fantasia. L’iniziaitiva prosegue e cogliamo l’occasione per ricordare che il materiale necessario a realizzare i cuori può essere richiesto ai Servizi sociali comunali”.I cuori colorati saranno poi raccolti e preventivamente sanificati in base al materiale, quindi sigillati e pronte per essere consegnati per dare un segno tangibile, un sentito e immenso grazie a medici , infermieri ed operatori sanitari. Per informazioni sull’iniziativa o per chiedere del materiale per realizzare i cuori, contattare il numero 333 6131521, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.