A San Vito al Tagliamento tornano i mercati

Dal 4 maggio a San Vito al Tagliamento riprendono, in collaborazione con Ascom, i mercati settimanali, quello di Ligugnana e quello del centro. Via libera dunque agli operatori titolati di posteggio in concessione per il mercato del martedì pomeriggio nella frazione sanvitese e del venerdì in piazza, ma solo per gli alimentari.

L’accesso ai mercati sarà consentito sempre evitando assembramenti, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di un metro, come previsto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligatorio per tutti, a partire dai clienti, l’utilizzo di mascherine o comunque protezione a copertura naso e bocca e di guanti “usa e getta”.

Stringenti le misure che sono chiamati ad adottare gli operatori commerciali: dovranno garantire un adeguato spazio per l’attesa e l’affluenza dei clienti alle singole postazioni di vendita. I clienti dovranno essere serviti uno alla volta. L’ingresso e l’uscita dovranno essere differenziati. Gli operatori commerciali dovranno garantire la pulizia e l’igiene ambientale delle attrezzature utilizzate.

Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà indossare mascherine, guanti protettivi e dovrà porre a terra specifica segnaletica a distanziare i clienti dal banco e fra di loro, sempre all’interno dello spazio concesso. Allestimenti delle bancarelle che non dovranno pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e si dovrà comunque garantire la presenza delle vie di emergenza. Per garantire il distanziamento fisico saranno presenti gli agenti della Polizia locale.

“Il provvedimento adottato vuole essere un segno di ripartenza - afferma il sindaco Antonio Di Bisceglie -; è l’avvio graduale del ritorno alla normalità per i cittadini e gli ambulanti, senza però abbassare la guardia verso il Covid-19, nemico invisibile e subdolo. Resta fondamentale la raccomandazione al rispetto delle disposizioni con cui stiamo convivendo da due mesi”.

Sempre da lunedì 4 maggio, riapriranno al pubblico i cimiteri comunali. Questi ultimi saranno aperti seguendo l’orario estivo e pertanto dalle 8 alle 19.30. L’accesso ai cimiteri è consentito mantenendo la distanza tra le persone di almeno un metro e indossando una mascherina o una protezione individuale di naso e bocca. Si raccomanda l’utilizzo dei guanti. L’ingresso e l’uscita saranno diversificati tra loro. Le operazioni di sepoltura saranno consentite con l’esclusiva partecipazione di congiunti e fino a un massimo di quindici persone.

Rimane il divieto assoluto di assembramenti di visitatori e l’obbligo alla permanenza per il tempo strettamente necessario alla pulizia e riordino della tomba. Infine, sempre da lunedì, sarà di nuovo accessibile Parco Rota, ulteriore segno di ripartenza e di ritorno alla normalità.