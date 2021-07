A San Vito al Tagliamento un “nuovo” mercato

“Il nostro mercato del venerdì, che vanta una storicità risalente al 1341, ha subìto una riorganizzazione nell’ottica di garantire: maggiore sicurezza per tutti; una via di transito conforme per i mezzi di soccorso; la tutela del centro storico; storicità, funzionalità e bellezza”. Recita così il volantino in distribuzione in questi giorni a San Vito al Tagliamento che annuncia l’avvio venerdì 9 luglio del “nuovo” mercato cittadino.

Per presentarlo al meglio l’utente troverà gli operatori in via Amalteo, via Manfrin, piazzale Zotti, piazza del Popolo, via Marconi, piazzetta Pescheria, via Bellunello, via Altan e via Roma ovvero le vie interessate dalla presenza di bancarelle. Il nuovo mercato prende forma dal nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche passato per il Consiglio comunale che ha portato ad una riorganizzazione per offrire più sicurezza, più ampiezza e più attrazione. Così Il numero dei posteggi per ambulanti - sono un centinaio gli operatori economici – può aumentare per un’area complessiva che supera i 4.000 mq.

La riorganizzazione della disciplina del commercio su aree pubbliche è stata obbligata anche per rispondere agli effetti della pandemia nel 2020 e dare seguito ai dettami delle disposizioni degli organi competenti che hanno reso necessario l’occupazione di nuovi spazi, in particolare con la presenza di bancarelle fuori dalle Fosse, per tutta via Roma. Una nuova disposizione dei banchi che era sperimentale e che è diventata strutturale. Ma questo ampliamento è stato determinato anche dalla necessità di spostare gli ambulanti di via Amalteo, oggetto di un profondo intervento di riqualificazione. Ora che è terminato ed è stata attuata una riorganizzazione definitiva degli spazi - richiesta arrivata all’Amministrazione dalle stesse associazioni di categoria - le bancarelle possono ritornare in questa storica strada e da venerdì 9 luglio coloreranno nuovamente via Amalteo.

Nei mesi scorsi la macchina comunale e le associazioni di categoria hanno lavorato in sinergia per condividere il regolamento e, al contempo, si è arrivati alla definizione della nuova graduatoria degli operatori ambulanti, che aggiorna l’ultima in vigore risalente al 1994. A tutti gli operatori del mercato, quindi, è stata notificata la graduatoria aggiornata e poi si è proceduto a stendere la nuova mappa con l’assegnazione degli operatori: l’utente per orientarsi meglio troverà dal prossimo venerdì 6 totem nei punti chiavi di passaggio viario, con le indicazioni dei singoli operatori ambulanti presenti nella zona specifica con un’utile infografica.

Tra le novità da segnalare: in via Altan sono stati assegnati i vari produttori agricoli, dando seguito a quello che è un aspetto storico della strada e cioè la presenza del Museo della vita contadina “Diogene Penzi”, creando in sostanza un’area dedicata al territorio.

Ai varchi d’accesso del mercato ci saranno sempre i Vigili Volontari.

L’Assessore al Commercio, Pier Giorgio Sclippa: “Tra gli aspetti qualificanti del “nuovo” mercato, la riorganizzazione degli spazi che consente di garantire una migliore accessibilità ai mezzi di soccorso; inoltre, l’Amministrazione comunale ha provveduto all’aggiornamento del testo sulla base della normativa e sulla base di un puntuale studio sulla necessità di garantire la gestione delle emergenze e del protocollo sicurezza legata al tema della pandemia”.

Oltre a confermare le aree destinate al mercato storicamente utilizzate, l’Amministrazione ha aggiunto come nuova area -come dicevamo - da destinare al mercato anche via Roma, un ritorno dei commercianti ambulanti dove fino a qualche decennio fa erano una presenza stabile. La novità rispetto alla disposizione dei mesi scorsi, è il posizionamento delle bancarelle di via Roma sul lato ovest (verso le Fosse), in modo da lasciare liberi gli accessi alle abitazioni e ai negozi presenti su quella strada.

Il Sindaco Antonio Di Bisceglie: “L’Amministrazione comunale ringrazia le organizzazioni di categoria e gli operatori del settore, anche del commercio fisso, in particolare l’ASCOM, che hanno collaborato in questi mesi per la definizione del nuovo mercato che ha la finalità di salvaguardare e valorizzare uno dei mercati storici del Friuli”.

Curiosità storica. Il risultato di una ricerca sul tema ha portato a fare risalire la data d’avvio del mercato a San Vito al Tagliamento il 14 febbraio 1341 quando il Patriarca Bertrando istituì il mercato settimanale di San Vito “da tenersi in perpetuo la domenica”. Fu poi nell’anno 1542 che il patriarca Marino Grimani spostò il mercato al venerdì.