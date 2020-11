A San Vito apre lo Sportello Unico Edilizia

Dopo i recenti interventi di sburocratizzazione delle pratiche economiche e il prosieguo verso una maggior digitalizzazione dei servizi nel Comune di San Vito al Tagliamento, anche in risposta alle limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria causa Covid-19, dalla Giunta comunale è giunto disco verde all’attivazione dello Sportello Unico online dell’Edilizia (SUE) che, come sottolinea il Sindaco Antonio Di Bisceglie, “è uno sportello che si candida ad essere un servizio molto utile soprattutto per professionisti del settore”.



Per accedere al servizio si potranno presentare, attraverso il portale SUE raggiungibile all’indirizzo web http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/hp/index-SUE.html, le diverse domande di titolo abilitativo oltre che le richieste di certificati di destinazione urbanistica, attestazione di idoneità alloggiativi, valutazioni preventive, istanze di accesso agli atti, dichiarazioni di conformità impianti non legate a titoli edilizi, esposti e segnalazioni. Inoltre, permetterà una integrazione della normativa nazionale con quella regionale, aggiornata costantemente, le principali innovazioni normative e altro.



L’istituzione a San Vito dello Sportello Unico Edilizia rientra nell’evoluzione normativa riguardante i procedimenti e le attività della Pubblica amministrazione che sta seguendo un percorso di semplificazione amministrativa, nonché procedurale, in ragione anche di una completa digitalizzazione dei procedimenti.La Giunta comunale ha quindi deliberato l’istituzione del SUE del Comune di San Vito incardinato nell’Area territorio e Ufficio edilizia pubblica e privata, adottato quale strumento per la gestione telematica degli Sportelli SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) e SUE il portale regionale SUAP-E messo a disposizione senza ulteriori oneri economici a carico del Comune. L’avvio dell’utilizzo del portale avverrà a partire dal 1° dicembre in via sperimentale e dal 1°gennaio 2021 a regime e rappresenterà l’unico punto di accesso per il privato e le imprese in relazione a tutti i procedimenti SUAP e per il privato in relazione ai procedimenti di carattere edilizio di competenza del Comune. Per le pratiche edilizie vi sarà comunque la possibilità di inoltrare le richieste anche in formato cartaceo fino al 30 giugno 2021.“Si tratta di un ulteriore passo in avanti - commenta il Sindaco Di Bisceglie - verso una velocizzazione del processo di digitalizzazione di alcuni servizi e quindi questa decisione va verso questo obiettivo, sempre per meglio fornire risposte sempre più puntuali in modo sempre più efficiente. Così gradualmente i cittadini, i professionisti, le imprese godranno di un servizio al passo coi tempi”.