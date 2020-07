A San Vito arte, musica e cultura protagonisti

L’epidemia Covid-19 ha profondamente colpito il mondo della cultura, in particolare lo spettacolo dal vivo, sospendendo improvvisamente la variegata e ricca programmazione che ogni anno si propone a San Vito al Tagliamento, determinando nei mesi scorsi la completa soppressione di ogni forma di manifestazione culturale, ludica e ricreativa.

Ma ora, con l'epidemia in regressione e i più recenti Dpcm e ordinanze che hanno aperto una fase nuova, da questo mese, nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali, riprendono eventi, spettacoli teatrali, lirici e musicali, preferibilmente in spazi all’aperto. Inoltre, hanno riaperto musei e spazi espositivi con un ventaglio di proposte per le famiglie sanvitesi e i turisti.

Per questo, al fine di riavvicinare i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale e storico-artistico della cittadina, garantire momenti di leggerezza per adulti e bambini da realizzarsi in piena sicurezza e riavviare la attrattività turistica, l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Vito al Tagliamento promuove il Gran Cartellone, ovvero un programma di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli organizzati a partire dal mese di luglio e che proseguirà nei mesi successivi.

“Sono tre gli indirizzi su cui si muove la proposta avviata in questo periodo che segue il progetto di San Vito città d’arte, di musica e di cultura - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Il primo si inserisce nell’ambito della ripartenza delle attività, vista la preoccupazione di poter recuperare quegli spettacoli non svolti e non rimborsabili causa coprifuoco. E questo riguarda sia la stagione teatrale che quella musicale. Il secondo punto è quello di poter riprendere ciò che era previsto e non si è potuto svolgere come evento autonomo, e mi riferisco in particolare a San Vito Jazz 2020. Il terzo indirizzo da soddisfare, quello di proporre qualcosa di nuovo che potesse incontrare il favore della più ampia parte di pubblico. E questo sarà la musica in piazza”.

Appare evidente che tutte queste iniziative dovranno fare i conti con le prescrizioni previste e tutte si svolgeranno con il pieno rispetto dei parametri di sicurezza. “Al contempo, si sta già lavorando per tempo anche per preparare quella che, nella scansione temporale, sarà la stagione autunno/inverno degli eventi, innanzitutto con la prossima stagione teatrale, ma anche altre iniziative. Non meno importante, ha ripreso la piena operatività l’Ufficio Iat, cominciando le visite guidate”. Tra i siti aperti da visitare, la Chiesa di Santa Maria dei Battuti che conserva uno dei cicli affrescati più belli di Pomponio Amalteo; la Chiesa dell’Annunziata con i suoi suggestivi affreschi trecenteschi di scuola friulana; il Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia; il Museo della vita contadina “Diogene Penzi”. Da non perdere le mostre aperte tra cui “Change” del grande fotografo Alessandro Grassani alla Chiesa di San Lorenzo.

Il Gran Cartellone 2020 propone l’evento Libri di versi 12, giunto alla dodicesima edizione, che rinnova anche quest’anno il suo appuntamento con i libri d’artista. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Porto dei Benandanti di Portogruaro” con il patrocinio del Comune di Portogruaro, del Comune di San Vito al Tagliamento e SOMSI San Vito, è curata da Sandro Pellarin con la collaborazione di Silvia Braida e Susi Piazza. La mostra, allestita nell’Antico Ospedale dei Battuti di San Vito, inaugurata sabato 11 luglio, aperta fino al 2 agosto, è composta da 20 libri oggetto e libri d’artista creati da coppie d’autori visivi e poeti.

Spazio agli scrittori con l’appuntamento Il Fiume a bordo in programma per giovedì 16 luglio alle 21 sulle gradinate del Castello - a cura di Corte del Castello - con Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier. Grande attesa per il ritorno di San Vito Jazz 2020: prima data il 17 luglio, alle 21, con una collocazione inusuale e cioè all’aperto, in Piazzetta Stadtlohn. Protagonista della serata “Simone Zanchini Quartet: Casadei secondo me”. Torna dunque in salsa estiva la quattordicesima edizione dell’evento che vede la direzione artistica affidata a Flavio Massarutto. Il 3 e 4 agosto, con inizio alle 20.45, sempre in Piazzetta Stadtlohn, torna San Vito Teatro, con lo spettacolo “Con Sorte”. Dal 7 agosto al 17 ottobre, spazio a Sipario 2020 , la rassegna teatrale amatoriale a cura di Teatro estragone. Due grandi eventi, entrambi in centro storico, da segnarsi in calendario: il 10 agosto alle 21, si terrà il Gran Galà Lirico, mentre il 15 agosto , l’Accademia d’Archi Arrigoni, diretta dal maestro Domenico Mason, propone Concerto all’Alba, un emozionante esibizione per salutare lo spuntare del sole con giovani talenti. A riguardo, ci sarà un’altra iniziativa che sarà svelata nei prossimi giorni.

“Nuove regole hanno imposto una ricerca di spazi idonei ad ospitare i vari eventi: per il prossimo immediato futuro, per esempio,il giardino di Parco Rota potrà ospitare presentazioni di libri, mentre Piazzetta Stadtlohn il teatro amatoriale e altre iniziative. Come Comune - è l’appello del Sindaco - ricordo che siamo sempre disponibili all’arricchimento del Gran Cartellone con iniziative che possono essere proposte da privati, associazioni o da altri soggetti”.