A San Vito concessioni gratuite del suolo pubblico

Si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Di Bisceglie, a sostegno dei pubblici esercizi colpiti da chiusure o restrizioni di orario imposte dalle normative per il contenimento del contagio da Covid-19.

Un impegno preso già nel Bilancio di previsione 2021, approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre, dove è stato confermato, come nel 2020, l’esenzione per i pubblici esercizi titolari dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico con tavolini sedie per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto. Misura che coinvolge anche le imprese specializzate nei recuperi edilizi che hanno necessità di installare impalcature su suolo pubblico.



La decisione, presa a partire dalla Giunta sanvitese, ha quindi esteso fino al 31 dicembre 2021 la proroga - attualmente prevista a livello nazionale fino al 30 giugno - delle disposizioni per il rilascio di concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, che consentono a bar e ristoranti di utilizzare o di estendere lo spazio esterno ai locali per aumentare i posti disponibili per la somministrazione di cibi e bevande alla propria clientela, senza dover pagare il canone di occupazione del suolo pubblico.



I pubblici esercizi che nel 2020 avevano già fatto la richiesta di occupazione del suolo pubblico per esigenze legate all'emergenza sanitaria e che quest’anno mantengono inalterate superfici e caratteristiche delle attrezzature e arredi utilizzati negli spazi esterni, possono farne richiesta al comando di Polizia locale chiedendo il rinnovo, esente da bollo, specificando il periodo di occupazione del suolo necessario per il 2021. Anche tutti gli altri esercizi possono comunque presentare la domanda, sempre esente da bolli, per usufruire di questa opportunità per la prima volta o per fare variazioni rispetto all’anno scorso.“La decisione della Giunta, inserita nel Bilancio di previsione, ha dunque rinnovato per tutto il 2021 tale esenzione, consentendo ai titolari di pubblici esercizi di ampliare gratuitamente lo spazio di suolo pubblico - ha detto il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Un modo concreto per favorire la ripartenza di un settore che nel nostro territorio alimenta un’intera filiera”. Sul tema, l’Assessore Pier Giorgio Sclippa aggiunge: “Una decisione, quella presa dall’Amministrazione, che si pone accanto ai pubblici esercizi che dal 26 aprile vedrà delle importanti novità con il ritorno della nostra regione in zona gialla. Infatti, per bar e ristoranti, come deciso dal Governo Draghi, ci sarà la possibilità di lavorare anche alla sera, ma solo con tavoli all’aperto”.E' stato stabilita in Bilancio anche l’esenzione fino al 31 dicembre dell’imposta di pubblicità temporanea e i diritti sulle pubbliche affissioni e, parlando di misure concrete, per venire incontro al sistema imprese, l’Amministrazione comunale ha stanziato anche 190 mila euro per la riduzione dell’impatto della TARI alle attività economiche. Vengono infatti stabilite esenzioni e riduzioni per le attività economiche soggette a chiusure e/o limitazioni per la pandemia fino a tutto 30 settembre 2021.