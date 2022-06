A San Vito, gran finale per 'Acque e territorio'

Si terranno giovedì 9 giugno alle 17.30 nella Sala consiliare del Municipio di San Vito al Tagliamento le premiazioni della prima edizione del concorso Acque e Territorio, in memoria di Franca Carniel, insegnante di lettere e ambientalista sanvitese, recentemente scomparsa. A promuovere l'iniziativa è il circolo di Legambiente Pordenone Fabiano Grizzo, con il patrocinio del Comune di San Vito.

Al concorso, suddiviso in due sezioni, hanno partecipato studentesse e studenti degli istituti superiori di primo grado Italo Svevo di Fontanafredda e Amalteo Tommaseo di San Vito, e dell'Istituto Mattiussi Pertini di Pordenone, con il coinvolgimento di oltre cento studenti. È un risultato incoraggiante, che dimostra l'interesse delle scuole per l'ambiente e in particolare per lo studio scientifico intrecciato con la narrazione dei corsi d'acqua, cui alcuni insegnanti dedicano uscite didattiche e percorsi specifici.

I ragazzi, invitati a scegliere come raccontare un luogo a loro vicino e attraversato dall’acqua, hanno realizzato videoinchieste, animazioni, grafiche, disegni e testi scritti, evidenziando così le diverse modalità di comunicazione della scienza e le molte possibilità di incontro tra discipline umanistiche e scientifiche. È ciò che guidava l'impegno ambientalista di Franca Carniel, attenta esploratrice delle rogge e dei corsi d'acqua del Friuli Occidentale. In pensione da diversi anni, era rimasta attiva nel volontariato, coinvolgendo le scuole e trasmettendo alle giovani generazioni la sua passione per l'ambiente.

I premi consistono in buoni spesa per libri e prodotti del commercio equo e solidale, spendibili presso la Bottega L'Altrametà e alla Libreria al Segno di Pordenone e di San Vito. I vincitori riceveranno inoltre alcune delle numerose pubblicazioni edite dal circolo Legambiente Fabiano Grizzo, frutto di un lungo lavoro di ricerca sul territorio.