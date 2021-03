A San Vito l’altruismo viene premiato

Si è tenuta oggi, 27 marzo 2021, in diretta streaming dal Palazzo municipale di San Vito al Tagliamento, la cerimonia di consegna del Premio Altruismo, alla sua prima edizione. Il riconoscimento, fortemente voluto dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, vuole essere un riconoscimento, un segno di gratitudine nei confronti di quanti hanno dimostrato grande umanità nei confronti di altre persone in situazione di difficoltà.

Istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 4 febbraio 2021, il premio, a cadenza annuale, individua una donna ed un uomo cui assegnare questo particolare riconoscimento distintisi per azioni, atti e gesti riconducibili all’altruismo. Per la prima edizione i premiati sono Aldo Moruzzi, classe 1944, pasticciere in quiescenza della Tre Emme da Nerina a Ligugnana, che negli anni si è impegnato per numerose iniziative solidali. In particolare, si è adoperato nel ruolo di amministratore di sostegno, aiutando una persona a riprendere in mano la propria vita, a riconquistare i propri affetti familiari, a raggiungere una stabilità economica. Da qui la motivazione letta in occasione della premiazione assegnata ad Aldo Moruzzi che “da molto aiuta persone in difficoltà preservandole da situazioni di grave pericolo, attutendone i disagi, con animo generoso e scevro da qualsiasi interesse personale”.

Ad essere premiata come donna, Sonia Zaccheo, attuale direttrice dell’Università della terza età di San Vito al Tagliamento. Una donna molto attiva nella comunità, a trecentosessanta gradi, tant’è che il riconoscimento le è stato assegnato perchè “da molto opera nell’aiuto a persone in grave difficoltà ricompresi nell’ambito dei disturbi mentali, per la loro inclusione sociale attraverso anche iniziative di terapia d’arte”.

“Questo è un premio simbolico ma che racchiude in sé tutta la nostra riconoscenza per la spinta altruistica che ha visto protagonisti Sonia Zaccheo e Aldo Moruzzi - ha detto il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Comportamenti lodevoli come i loro devono necessariamente essere da esempio per tutti noi affinché si possa essere sempre più proiettati verso il prossimo, verso quello spirito altruistico che contraddistingue una comunità cittadina solidale”.

Proprio su queste basi si fonda il Premio Altruismo, termine quest’ultimo con il quale si intende un comportamento che caratterizza una persona a preoccuparsi in modo disinteressato per le altre persone con la sola finalità e con l’unico desiderio di aiutare senza alcun obbligo di dovere, lealtà o di motivi religiosi. Il premio nasce da un contesto sociale profondamente segnato dalla pandemia e in considerazione che i tempi presenti hanno particolare bisogno di vedere sempre più affermato il valore della fraternità.

Valori che sono nel Dna della comunità sanvitese che da sempre si caratterizza con una rete di solidarietà, di inclusione, di apertura molto attiva e dinamica. Valutata quindi l’esigenza di portare a conoscenza e di dare riconoscimento a quanti sono protagonisti di fatti, pratiche, opere, di amore verso il prossimo, è stato deciso di istituire il Premio Altruismo destinandolo proprio ai cittadini sanvitesi “che hanno dimostrato, nel corso del tempo grande propensione ad aiutare le persone in difficoltà anche per periodi lunghi portandoli alla normalità di vita quotidiana”.

In Sala consiliare, ai due cittadini sanvitesi protagonisti del momento ufficiale, alla presenza anche di una rappresentanza della Giunta comunale, è stato consegnato un oggetto raffigurante San Vito realizzato dallo scultore italiano Pilacorte, al secolo Giovanni Antonio Pilacorte (Carona, 1455 ca. - Pordenone, dopo il 21 novembre 1531).