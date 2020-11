A San Vito prende vita un percorso didattico sulla Prima guerra mondiale

E’ stato presentato oggi in Parco Rota “Del Bunker e delle rose - I percorsi della I Guerra Mondiale”, progetto che si propone di approfondire le tematiche che hanno riguardato il Comune di San Vito al Tagliamento successivamente alla disfatta di Caporetto. Oggi era attesa nella cittadina anche il Console generale della Repubblica di Serbia, Ivana Stojiljković, per un intervento ufficiale sul progetto, ma a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria e le ultime disposizioni in materia, con rammarico ha comunicato che non poteva essere presente e ha ringraziato comunque per la bella iniziativa.



Quello di oggi è un progetto che parte dal fatto storico che proprio Palazzo Rota, ora sede del municipio, è stato sede del Comando dell’Esercito austro ungarico nel 1917-18, affidato al fedmaresciallo Svetozar Borevic, dell’arciduca Francesco Salvatore e dello stesso imperatore Carlo I° d’Austria. A partire da questo elemento che coinvolge oltre l’odierna residenza municipale anche Parco Rota dove si trovano il Bunker interrato in una collina e la Serra (luogo quest’ultimo di ritrovo e fumoir del comando austriaco) è stato definito e avviato un articolato percorso didattico che si dipana a tappe e che vuole avvicinare al tema della guerra gli studenti delle scuole del Comune di San Vito, e non solo. Progetto finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di San Vito al Tagliamento.



Si parte dall’idea che la possibilità di recuperare un pezzo di storia di un luogo molto vicino riesce a far sentire più vicini i temi storici e culturali che quel periodo drammatico ha portato con sé. Al contempo, è l’occasione per far conoscere alcuni fatti, più o meno noti, come ad esempio che nel Comando austriaco a San Vito una parte importante era l’archivio fotografico dei luoghi della guerra che ora è conservato a Vienna consultato per recuperare alcuni materiali inerenti proprio i luoghi in oggetto. Dal punto di vista culturale, è l’occasione per ricordare che due poeti, il cesenate Renato Serra (Cesena 1884 - Monte Podgora 20 luglio 1915) e il serbo Milos Crnianskj (Csongrád, 26 ottobre 1893 - Beograd/Belgrado, 30 novembre 1977) hanno lasciato preziose testimonianze poetiche della guerra che si possono collegare con le parole del poeta Ungaretti raccolte nel celebre “Porto Sepolto”.In questo solco troviamo la prima tappa del progetto “Del bunker e delle rose” utile a presentare agli studenti un percorso didattico con interventi installativi e performativi che ha visto approntare in questi mesi all’interno della Serra una esposizione permanente, dove la storia viene raccontata spiegando quell’intreccio tra passato e presente per non dimenticare gli uomini e le donne di allora. Nella serra il visitatore troverà una serie di pannelli illustrativi delle tappe di vita e del pensiero dei due poeti, a partire da Milos Crnianskj, quest’ultimo annoverato tra i più illustri letterati serbi.Soldato che combatte nell’esercito austro ungarico, finisce per errore a San Vito al Tagliamento dove vive (sogna?) una storia d’amore racchiusa in indimenticabili versi. Crnianskj è romanziere, poeta, traduttore, pubblicista e autore di drammi teatrali e tra i suoi romanzi più celebri c’è Seobe (Migrazioni) che sta alla letteratura serba come Guerra e pace di Dostoevskij per la letteratura russa.Nei pannelli collocati nella serra in Parco Rota, all’ombra del Municipio, si ritrova poi la storia di Renato Serra, il quale racconta attraverso toccanti lettere, in qualità di ufficiale esploratore, tenente di complemento distaccato a San Vito, del paesaggio sanvitese, delle manovre e dell’ineluttabilità della guerra.“Un progetto, un percorso didattico di grande interesse ed emozione perché racconta la storia dal “basso” attraverso la vita e le opere di due grandi poeti - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Nel percorso espositivo si ricostruisce il clima sociale, politico e culturale presente a San Vito negli anni della Prima Guerra Mondiale, un periodo cruciale per la formazione dell’identità nazionale. E’ anche momento di riflessione per ricordarci chi siamo e su quali sommi sacrifici si fondano la nostra unità e la nostra libertà ”.L’apertura della serra e del percorso didattico è stata presentata oggi in Parco Rota, nel pieno rispetto delle linee guida anti Covid. Presenti oltre al Sindaco, la presidente di Viva Comix Paola Bristot insieme a Andrijana Ružić e all’architetto Marco Pasian, curatori del progetto, la dirigente dei Licei Le Filandiere, Carla Bianchi, il dirigente dell’Isis Sarpi-Freschi, Vincenzo Tinaglia, e l’insegnante Loretta Paludetto. La dirigente Bianchi e la professoressa Venera Spalletta erano presenti pure in relazione a un progetto di respiro internazionale.Infatti, inserita nel percorso didattico “Del bunker e delle rose”, c’è anche la pubblicazione dell’opera di una studentessa il cui lavoro è stato scelto da centinaia tra coloro che hanno preso parte all’edizione 2020 del concorso annuale “Viva i fumetti! Viva l'animazione!” rivolto ad alunni e studenti sloveni e friulani. Organizzata dall’associazione Viva Comix e da Stripburger di Ljubljana (Slovenia), tra le sezioni quella espressamente legata al percorso della Prima guerra mondiale a San Vito, categoria fumetti, ad essere premiata dalla giuria è stata l’opera di Jenny Pittana, anch’essa presente, giovanissima studentessa dei Licei Le Filandiere, dal titolo “Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò”.La giovane autrice ha messo temporaneamente da parte il testo scolastico, rivedendo con grande sensibilità la guerra, rendendo protagonista l’uomo, il soldato, il familiare, la persona coinvolta nel conflitto. Una storia che parte in un luogo indeterminato della nostra regione ma che si conclude a San Vito. “Volevo far arrivare ai miei coetanei - spiega l’autrice del fumetto - il messaggio che dobbiamo ritenerci fortunati per ciò che abbiamo, perché per averlo tanti ragazzi come noi sono morti nel nome della Patria. La vita non va gettata ma vissuta con rispetto, verso tutti e tutto”.“Del bunker e delle rose” ha visto inoltre stampare una placchette dal titolo “Del Bunker e delle rose - I percorsi della I Guerra Mondiale”, da un’idea di Angelo Battel, a cura di Paola Bristot e Andrijana Ružić che si è anche occupata quest’ultima delle traduzioni. Progetto allestitivo e grafica a cura dell’architetto Marco Pasian, in collaborazione con Zadužbina Miloša Crnjanskog (Belgrado), Narodna biblioteka Srbije (Belgrado), Associazione Viva Comix. A collaborare inoltre Milo Lompar, presidente della Fondazione Crnjanski; Mileva Petrovic, segretaria della Fondazione Crnjanski; Dušan Nikodijević, bibliotecario Narodna biblioteka Srbije; Antonio Garlatti, Ufficio Beni e Attività culturali del Comune di San Vito al Tagliamento; Kriegsarchiv, Osterreichishes Staatsarchiv di Vienna; Associazione Museo Storico del Friuli Occidentale; Associazione SOMSI - San Vito al Tagliamento.